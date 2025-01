A singularidade dos drones para penetrar nas fronteiras de áreas remotas na Indonésia

Jacarta – Os drones tornaram-se uma inovação revolucionária em vários setores, proporcionando benefícios importantes na agricultura, logística e inspeção de infraestruturas. A singularidade dos drones reside na sua capacidade de atingir áreas de difícil acesso, proporcionando maior eficiência operacional e flexibilidade em diversas aplicações. Grandes avanços foram feitos na Indonésia com a presença da tecnologia de gerenciamento de tráfego não tripulado (UTM) introduzida pela Terra Drone Corporation em uma demonstração em Sentul, Bogor, Java Ocidental.

Sendo um país com o segundo maior potencial de mercado de drones na ASEAN, a Indonésia enfrenta desafios únicos na gestão do tráfego de drones. Muitos drones operam atualmente sem licenças oficiais, o que pode representar riscos à segurança. Com a presença do sistema UTM, este problema pode ser superado monitorando e gerenciando o tráfego aéreo de forma mais estruturada e segura. Role mais, ok?

O diretor da Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana, destacou a importância da tecnologia UTM para garantir a segurança e a eficiência do uso de drones na Indonésia.

“Com esta tecnologia UTM, os drones registados podem ser monitorizados e rastreados. Esta tecnologia garante operações mais seguras com drones, especialmente em áreas extremas, ao mesmo tempo que detecta possíveis operações ilegais com drones”, afirmou.

A singularidade do sistema UTM é a sua capacidade de permitir a gestão de múltiplos voos de drones simultaneamente com um elevado nível de segurança. Esta tecnologia também fornece soluções para congestionamentos cada vez mais complexos do espaço aéreo, além de permitir uma resposta rápida em caso de emergência.

Um dos aspectos únicos dos drones é a capacidade de serem equipados com uma variedade de sensores avançados, como câmeras térmicas, lidar e sistemas de comunicação avançados. Com esta tecnologia, os drones podem ser usados ​​para monitorizar terrenos agrícolas em tempo real, enviar pacotes logísticos para áreas remotas e inspecionar infraestruturas críticas, como pontes e torres de comunicação.

Em demonstração da Terra Drone, sua plataforma UTM mostrou como drones equipados com ADS-B e Remote ID são capazes de operar em tempo real e são bem coordenados. O presidente da Associação Indonésia de Pilotos de Drones (APDI), Akbar Marwan, saudou a aplicação desta tecnologia como um passo importante na criação de operações de drones mais seguras e escaláveis.

“Como comunidade, damos as boas-vindas a esta tecnologia”, explicou ele.