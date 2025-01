A startup de Bengaluru espera tornar a imunoterapia contra o câncer mais acessível e disponível no mercado

O número de casos de câncer diagnosticados na Índia todos os anos é de impressionantes 14 lakhs. A pesquisa e o tratamento da imunoterapia no país percorreram um longo caminho para torná-la um tratamento eficaz para certos tipos de câncer. No entanto, os custos proibitivamente elevados associados tornaram o tratamento inacessível a uma grande população.

A NKure Therapeutics, uma startup de terapia celular e genética com sede em Bengaluru, está tentando resolver esse problema trabalhando em soluções de imunoterapia que, segundo eles, poderiam fornecer alternativas acessíveis e prontas para uso no tratamento do câncer.

Equipe Nkure. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

primeiro passo

Sendo um campo relativamente incipiente de investigação sobre o cancro, foi apenas em 2020 que o governo indiano aprovou o primeiro medicamento de imunoterapia na Índia. Imunoterapias como a terapia com células CAR-T, em que as células T (um tipo de glóbulo branco ou célula imunitária que ajuda o sistema imunitário) são utilizadas para combater o cancro, registaram progressos, mas apresentam certos desafios em termos de efeitos secundários e acessibilidade. .

O NKure tenta resolver isso usando um conjunto diferente de células imunológicas conhecidas como células assassinas naturais ou células NK.

“Na terapia CAR-T, atualmente, eles coletam o sangue do paciente, modificam geneticamente as células T e depois as devolvem ao paciente. Isso é usado para alguns linfomas específicos e todo o processo leva de 8 a 10 dias”, explica Lalit Pai, CEO da NKure.

No entanto, como o tratamento é projetado especificamente para uma pessoa, o custo sobe para aproximadamente Rs 1 milhão.

«Embora a eficácia seja muito boa, dados os elevados custos associados, não pode ser generalizada. Precisamos seguir um caminho diferente para conseguir maior acessibilidade na imunoterapia”, diz Pai. “A hipótese em que estamos trabalhando é trazer imunoterapia acessível para a Índia”.

Um desafio é a dificuldade de cultivar essas células fora do corpo. Mas a equipe agora possui uma patente para a tecnologia que desenvolveu para fazer a mesma coisa. Com isso, uma célula NK pode crescer de 600 a 1.000 vezes em um período de 15 dias, afirma Lalit Pai, CEO da NKure. | Crédito da foto: ARRANJO ESPECIAL

A alternativa do doador

Em vez de retirar sangue de um paciente, a equipe do NKure está explorando a possibilidade de retirá-lo de doadores saudáveis. Cada pessoa poderia doar para cerca de 100 pacientes, o que ajudaria a disponibilizar a solução e reduzir significativamente os custos para cerca de ₹ 10-15 lakhs, dizem as pessoas por trás da iniciativa.

Se a primeira parte da pesquisa é sobre acessibilidade, a segunda é sobre a eficácia da solução. Isso depende da identificação correta do tipo de célula imunológica que será utilizada a partir do sangue coletado e do tipo de modificação genética que será realizada nela.

“Nós nos concentramos nas células NK. É uma proporção menor, normalmente 5 a 15% dos glóbulos brancos. Enquanto a célula T está em torno de 70%. Obviamente, todos se concentraram primeiro nas células T, mas agora os outros subgrupos estão sendo analisados”, diz Pai.

Mas por que células NK? “NK é uma célula muito mais ativa. Tem uma maneira de identificar o corpo versus o não-corpo e o eu versus o não-eu, e destrói o não-eu. Portanto, não é realmente necessário selecionar objetivos”, explica.

Um desafio é a dificuldade de cultivar essas células fora do corpo. Mas a equipe agora possui uma patente para a tecnologia que desenvolveu para fazer a mesma coisa. Com isso, uma célula NK pode crescer de 600 a 1.000 vezes em um período de 15 dias, segundo Pai.

Essas células podem então ser criopreservadas e descongeladas quando necessário, sem perda de funcionalidade, diz ele.

Embora o desenvolvimento de células NK geneticamente modificadas a partir de doses saudáveis ​​ajude a tornar o tratamento mais acessível e disponível, Pai admite que tem algumas desvantagens. Uma das principais é a rejeição das células pelo organismo do paciente.

“Se você devolve as células sanguíneas de um paciente ao mesmo corpo, não espera muita rejeição. Mas quando são administradas células sanguíneas de uma pessoa saudável, o corpo do paciente pode considerá-las estranhas. É necessário ver como o corpo reage, se as células estão criando algum problema de segurança, etc.

Dito isto, Renjitha Gopurrapilly, cientista-chefe da NKure, observa que efeitos colaterais como uma tempestade de citocinas (um(uma reação imunológica grave na qual o corpo libera muitas citocinas (um tipo de proteína) no sangue abruptamente) que alguém pode enfrentar durante a administração de células T ao corpo não acontece com células NK e, portanto, é um ” terapia mais segura.” “

O que os estudos indicam

Embora não existam terapias com células NK comercializadas pelas quais a eficácia do tratamento possa ser determinada, os estudos até agora apontam nessa direção, diz Gopurrapilli.

“Demonstrou ser tão eficaz (como a terapia com células CAR-T). Ainda não existe terapia com células NK comercializada em nenhum lugar do mundo. Em alguns locais foram realizados ensaios de fase 2, mas há vários institutos nos Estados Unidos, por exemplo, que realizaram estudos credíveis que demonstram a eficácia da terapia”, salienta.

Embora a pesquisa atual da equipe NKure se concentre no desenvolvimento de terapias com células NK que possam combater o linfoma, eles também licenciaram tecnologia para combater o câncer de cólon. Os direitos deste último foram adquiridos de uma empresa taiwanesa.

Gopurrapilly explica a diferença entre os dois.

“No produto licenciado, coletamos o sangue do próprio paciente, cultivamos células NK e as reintroduzimos a cada duas ou três semanas. Quando se trata do nosso próprio produto, estamos tentando disponibilizar comercialmente um produto alogênico a partir de uma dose saudável e projetá-lo para ser colocado no CAR como um mecanismo de direcionamento.”

(O receptor de antígeno quimérico, ou CAR, ajuda as células imunológicas, sejam elas células NK ou células T, a atacar as superfícies das células cancerígenas.)

“Nossa aspiração é obter aprovação para a segunda fase do estudo da tecnologia licenciada, que esperamos trazer ao mercado dentro de dois anos. E para o nosso próprio produto, esperamos obter aprovação para o estudo de fase um”, diz Pai.

Dimensionamento consciente

Fundada pelo especialista em medicina regenerativa Dr. Mahendra Rao há cerca de dois anos, a NKure tem grandes ambições e espera reduzir o custo da imunoterapia para um décimo do que existe atualmente no mercado. Eles acreditam que com o avanço da tecnologia o preço diminuirá ainda mais.

“Também precisamos escalar sem comprometer a função. Não queremos continuar crescendo células NK para sempre ou empurrá-las para um número onde a citotoxicidade ou a funcionalidade sejam comprometidas. A expectativa ideal seria desenvolver o menor número de células em condições in vitro que pudessem erradicar o tumor com eficiência. Temos trabalhado nisso”, diz Gopurrapilly.

Isso desafiaria as ambições de introduzi-lo como um produto disponível comercialmente?

“É uma questão de logística e de como dimensionamos o produto”, responde Pai.

“A fabricação será centralizada. Serão necessários 15 dias para fazer o produto a partir de uma dose saudável e depois poderemos criopreservar. Desta forma podemos construir um stock num local central e distribuí-lo quando necessário. Teremos que fazer algumas previsões de demanda para vários centros e manter os estoques de acordo.”

Segundo ele, a terapia com células CAR-T existente exige aproximadamente duas semanas de internação, o que aumenta os gastos. A NKure, por outro lado, pretende oferecer sua terapia com células NK como um procedimento de creche que envolve uma linha intravenosa de aproximadamente quatro horas.

Com mais estudos apontando para a capacidade das células NK geneticamente modificadas para tratar até mesmo outras doenças graves, como o Parkinson, a equipe planeja aventurar-se nessas áreas assim que a pesquisa em andamento estiver concluída.

“A esperança é que, com as habilidades que estamos desenvolvendo, possamos aplicar isso a outras células e a outras modificações genéticas”, diz Pai.