A Summit na IA, EUA e GB não assinará a declaração final. Plano da UE: 200 bilhões de investimentos

Os Estados Unidos e o Reino Unido não assinaram a declaração final da cúpula de Paris da inteligência artificial. Na declaração final assinada pelos países “abertos”, “inclusive” inteligência artificial “,” ética “, nem Washington nem Londres. Entre os signatários, China, França, Índia, ela também falou em fortalecer a coordenação da gestão da IA, o que significa “diálogo mundial” e lançou um apelo para evitar a “concentração de mercado”, portanto, essa tecnologia para tornar essa tecnologia mais acessível.

O presidente francês Emmanuel Macron insistiu em “a necessidade das regras” e “estrutura do administrador” para apoiar o desenvolvimento da inteligência artificial, enquanto o governo Trump alerta contra qualquer regulamentação. “Precisamos dessas regras para que o IA possa continuar” e “devemos continuar promovendo o governo internacional da IA”, disse ele no final da cúpula mundial em Paris.

A UE lança a iniciativa que investi, com a qual mobiliza “200 bilhões de investimentos” em inteligência artificial (IA). O presidente da Comissão de Ursula von der Leyen anunciou -a na Cúpula de Paris.

Essa iniciativa também define o Fundo Europeu “20 bilhões de fábricas de gigafactory” ou IA, com as quais Bruxelas deseja desenvolver inteligência artificial européia. “Muitas vezes ouço que a Europa está atrasada na corrida, enquanto os Estados Unidos e a China estão à nossa frente – disse – a verdade é que estamos apenas no começo”.

Agência ANSA Agência ANSA Altman (Openai): “Musk está tentando desacelerar” – América do Norte – ANSA.it O CEO corresponde a uma oferta de 97 bilhões, “deve competir com um produto melhor” (ANSA)

“A força de cálculo requer capital financeiro significativo imediato. Do setor público e privado ”, disse von der Leyen. As iniciativas introduzidas por Bruxelas são os europeus da Liga dos Campeões “, que promete 150 bilhões de euros de fornecedores, investidores e indústria” e investiram em “aumentar esse capital de 50 bilhões”. “Dessa forma, estamos tentando mobilizar um total de 200 bilhões de investimentos na IA na Europa”, disse Von der Leyen, lembrando que a UE já estava investindo 10 bilhões de euros em Gigafactory.

Vance em Paris sobrecarregaria



O vice -presidente americano, JD Vance, alerta sobre a “regulamentação excessiva” da inteligência artificial que “pode ​​matar a indústria em pleno desenvolvimento”. que “faremos todos os esforços para incentivar as políticas de pirt na IA”.

Vance, sobre a desconfiança da parceria com regimes autoritários



Durante a Cúpula Mundial de Inteligência Artificial Paris, o vice -presidente dos Estados Unidos, JD Vance, alerta declara de uma parceria com “Regimes autoritários” que “nunca se beneficiam ao longo do tempo”. Durante a cúpula da IA, sob o magnífico Grand Palais Vance Times, as exportações “fortemente subsidiadas” da tecnologia chinesa 5G causaram “, alertou Vance – significa que sua nação é para o mestre autoritário que está tentando se infiltrar, se enraizar e combinar sua infraestrutura de informações ”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA