A supervisão da criptografia deve mudar até 12 de janeiro de 2025, DPR lembra isso

VIVA, Jacarta – A Câmara dos Representantes (DPR) lembrou que a transição da supervisão de criptoativos da Agência de Supervisão de Negociação de Futuros de Mercadorias (Bappebti) do Ministério do Comércio (Kemendag) para a Autoridade de Serviços Financeiros (OJK) deve ser concluída até 12 de janeiro. , 2025. .

Leia também: Ordena ao promotor que devolva bens domésticos e relógios de luxo a Helena Lim, juíza: sem ligação com crime

Portanto, o Membro da Comissão XI da Câmara dos Representantes, Puteri Komarudin, apelou ao Governo e aos reguladores relacionados para concluir imediatamente este Regulamento do Governo de Transição (PP). Isto foi enfatizado a fim de proporcionar segurança jurídica na realização da transferência de autoridade.

Puteri em sua declaração explicou que, de acordo com o artigo 312 da Lei número 4 de 2023 sobre Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Financeiro (P2SK), a regulação e supervisão de ativos financeiros digitais, incluindo criptomoedas, passarão de Bappebti para a autoridade de. o OJK. .

Leia também: Caso Net89 Trading Robot, Bareskrim Polri confisca ativos em três locais no valor de IDR 49 bilhões

 Membro da Comissão XI do DPR RI, Puteri Komarudin

Esta transferência de autoridade, disse ele, está regulamentada no PP e deve ser estipulada no máximo seis meses após a promulgação da Lei PPSK. No entanto, este RPP ainda está em discussão e finalização pelo governo e pelos reguladores relevantes.

Leia também: Mineração e transporte são os setores mais populares entre os investidores na Indonésia

“Enquanto isso, o processo geral de transferência de autoridade ocorrerá em no máximo 2 anos a partir de 12 de janeiro de 2023. Portanto, este processo de transição também deve ser concluído até 12 de janeiro de 2025. Isso significa que ainda há tempo para concluir imediatamente esta transição da melhor forma possível”, disse ele na terça-feira, 31 de dezembro de 2024.

Ele disse, na Reunião de Trabalho da Comissão Isto também se reflete nas conclusões da reunião.

OJK, disse ele, deve continuar a coordenar-se com o CoFTRA e outros reguladores. Isto é para garantir que o processo de transição corra bem e pouso suave. Portanto, não interfere nas atividades operacionais e nos processos de negócios em andamento.

Puteri disse que a OJK deve garantir a criação de um ecossistema regulatório e de supervisão integrado. Portanto, a OJK deve garantir a prontidão em termos de instituições e regulamentos, licenciamento, infraestrutura e tecnologia de supervisão, recursos humanos de supervisão, trocas, garantias, mitigação de riscos, segurança de dados e proteção do consumidor.

 Bitcoin, Etherium e ativos criptográficos.

Além disso, observou Puteri, o número de investidores em criptomoedas atingiu 21,63 milhões, com transações totais de IDR 475,13 trilhões em outubro de 2024. Este número é certamente muito grande, superando até mesmo os investidores do mercado de capitais, que ainda são cerca de 14,35 milhões.

No entanto, afirmou, este instrumento de investimento também apresenta riscos elevados. Sem mencionar o aumento de ativos criptográficos ilegais.

“Portanto, enfatizamos que o OJK pode garantir aspectos de proteção aos consumidores e investidores, incluindo esforços para educar o público sobre os benefícios e riscos desses ativos”, afirmou.