A Suprema Corte da Índia na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) se recusou a receber uma solicitação de licença especial que desafia uma decisão do Tribunal Superior de Karnataka de cancelar um primeiro relatório de informações (FIR) iniciado com base em uma queixa apresentada pela ADARSH R. Iyer, co -presidente do Parishath de Janaadhikaara Sangharsha, contra Nalin Kuma Kateel, ex -presidente da unidade estadual do Partido Bharatiya Janata (BJP).

A FIR nomeou o Ministro das Finanças da União Nirmala Sitharaman e outros. As acusações baseadas na queixa do Sr. Iyer implicavam extorsão. Um banco do presidente da Suprema Corte da Índia, Sanjiv Khanna e Sanjay Kumar, disse que revisou a denúncia e descobriu que “está cheio de suposições”.

O banco disse que a denúncia não mostrou nenhum material ou evidência para reivindicações subsequentes. “O Tribunal Superior diz que não há provas e que você (Iyer) é uma terceira pessoa”, ele se dirigiu ao Presidente da Justiça, ele se dirigiu ao zagueiro Prashant Bhushan, comparecendo ao peticionário.

A FIR foi registrada na queixa do Sr. Iyer, alegando uma “extorsão” de cerca de ₹ 8.000 milhões de rúpias, empurrando as pessoas importantes em certas empresas para comprar títulos eleitorais em favor do BJP depois de realizar ataques e buscas em suas empresas e prisões por funcionários indevidos da aplicação da aplicação da aplicação da aplicação da lei. Endereço (ed). “Não há evidências para mostrar extorsão”, disse Khanna.

Bhushan disse que a queixa apresentou um “caso claro de que as pessoas têm medo dos ataques de Ed … alguém tem que entrar nessa pergunta”. O juiz Kumar disse que o tribunal não pode aprofundar essas acusações com base em meras especulações.

O presidente da Suprema Corte Khanna disse que o esquema de títulos eleitorais foi atacado depois que a Suprema Corte entrou nas questões jurisprudenciais. Em questões individuais, os tribunais decidiriam de acordo com seus fatos e circunstâncias particulares.

No entanto, o Banco, a ordem, esclareceu que sua decisão de rejeitar a solicitação de uma licença especial não “atrapalha qualquer pessoa que tenha material e evidência para justificar o registro de um FIR”.