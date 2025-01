A Suprema Corte dos EUA mantém a lei que proíbe o TikTok a partir de 19 de janeiro se sua controladora chinesa não o vender

A Suprema Corte dos EUA se recusou a resgatar o TikTok na sexta-feira (17 de janeiro de 2025) de uma lei que exigia que o popular aplicativo de vídeos curtos fosse vendido por sua controladora chinesa ByteDance ou banido no domingo (19 de janeiro de 2025) no. Estados Unidos. por razões de segurança nacional – um grande golpe para uma plataforma usada por quase metade de todos os americanos.

Os juízes decidiram que a lei, aprovada por uma esmagadora maioria bipartidária no Congresso no ano passado e assinada pelo presidente democrata Joe Biden, não violava a proteção da Primeira Emenda da Constituição dos EUA contra as restrições governamentais à liberdade de expressão. Os juízes anularam a decisão de um tribunal de primeira instância que manteve a medida depois que ela foi contestada pelo TikTok, ByteDance e alguns usuários do aplicativo.

“Não há dúvida de que, para mais de 170 milhões de americanos, o TikTok oferece uma forma distinta e expansiva de expressão, um meio de envolvimento e uma fonte de comunidade. Mas o Congresso determinou que o desinvestimento é necessário para resolver as suas preocupações bem fundamentadas. .preocupações de segurança nacional em relação às práticas de coleta de dados do TikTok e seu relacionamento com um adversário estrangeiro”, disse o tribunal no parecer não assinado.

O tribunal acrescentou que “concluímos que as disposições contestadas não violam os direitos da Primeira Emenda dos peticionários”.

O Supremo Tribunal agiu rapidamente no caso, tendo apresentado os seus argumentos no dia 10 de janeiro, apenas nove dias antes do prazo legal. O caso opôs o direito à liberdade de expressão às preocupações de segurança nacional na era das redes sociais.

O TikTok é uma das plataformas de mídia social mais proeminentes nos Estados Unidos, usada por cerca de 270 milhões de americanos, cerca de metade da população do país, incluindo muitos jovens. O poderoso algoritmo do TikTok, seu principal trunfo, oferece aos usuários individuais vídeos curtos adaptados aos seus gostos. A plataforma apresenta uma vasta coleção de vídeos enviados por usuários, geralmente com menos de um minuto de duração, que podem ser visualizados em um aplicativo de smartphone ou na Internet.

A China e os Estados Unidos são rivais económicos e geopolíticos, e a propriedade chinesa do TikTok durante anos suscitou preocupação entre os líderes americanos. A briga pelo TikTok se desenrolou durante os últimos dias da presidência de Biden (o republicano Donald Trump o sucederá na segunda-feira (20 de janeiro de 2025)) e em um momento de crescentes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

A administração Biden disse que a lei visa o controle do aplicativo por um adversário estrangeiro, não o discurso protegido, e que o TikTok poderia continuar a operar como está se for libertado do controle da China.

Durante as discussões no caso, a advogada do Departamento de Justiça, Elizabeth Prelogar, disse que o controle do TikTok pelo governo chinês representa uma “séria ameaça” à segurança nacional dos EUA, enquanto a China busca acumular grandes quantidades de informações confidenciais sobre os americanos e se envolver em operações secretas de influência. Prelogar disse que a China força empresas como a ByteDance a entregar secretamente dados de usuários de redes sociais e a cumprir as diretrizes do governo chinês.

O imenso conjunto de dados do TikTok, acrescentou Prelogar, representa uma ferramenta poderosa que poderia ser usada pelo governo chinês para assédio, recrutamento e espionagem, e que a China “poderia usar o TikTok como arma a qualquer momento para prejudicar os Estados Unidos”.

A lei foi aprovada em abril passado. A administração Biden o defendeu em tribunal. TikTok e ByteDance, assim como alguns usuários que publicam conteúdo no aplicativo, contestaram a medida e recorreram à Suprema Corte após perderem em 6 de dezembro no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito do Distrito de Columbia.

A oposição de Trump à proibição representa uma mudança de posição desde o seu primeiro mandato, quando tentou proibir o TikTok. Trump disse que tem “um lugar caloroso em meu coração para o TikTok” e disse que o aplicativo o ajudou com os eleitores jovens nas eleições de 2024.

Em Dezembro, Trump pediu ao Supremo Tribunal que suspendesse a lei para dar à sua nova administração “a oportunidade de procurar uma resolução política para as questões em questão no caso”. Mas embora Trump tenha prometido “salvar” o TikTok, muitos de seus aliados republicanos apoiaram a proibição.

Mike Waltz, o novo conselheiro de segurança nacional de Trump, disse quinta-feira (16 de janeiro de 2025) que a nova administração manterá o TikTok vivo nos Estados Unidos se houver um acordo viável. Waltz disse que o novo governo “implementaria medidas para evitar o desaparecimento do TikTok” e citou uma disposição da lei que permite uma prorrogação de 90 dias se houver “progresso significativo” em direção a um desinvestimento.

O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, disse na quinta-feira que a TikTok deveria ter mais tempo para encontrar um comprador americano e que trabalharia com a administração Trump “para manter a TikTok viva e, ao mesmo tempo, proteger nossa segurança nacional”.

O CEO da TikTok, Shou Zi Chew, comparecerá à posse de Trump na segunda-feira (20 de janeiro de 2025), sentado entre outros convidados importantes.

A TikTok disse que a lei põe em risco os direitos da Primeira Emenda não apenas seus e de seus usuários, mas de todos os americanos. A TikTok disse que a proibição afetaria sua base de usuários, anunciantes, criadores de conteúdo e talentos de funcionários. A TikTok tem 7.000 funcionários nos EUA.

Noel Francisco, advogado da TikTok e da ByteDance, disse ao Supremo Tribunal que o aplicativo é “uma das plataformas de expressão mais populares nos Estados Unidos” e disse que a lei exigiria que ele “desaparecesse” a menos que a ByteDance executasse um desinvestimento qualificado.

A TikTok planeja encerrar as operações do aplicativo nos EUA no domingo (19 de janeiro de 2025), salvo uma prorrogação de última hora, disseram à Reuters pessoas familiarizadas com o assunto na quarta-feira.

Francisco disse que o verdadeiro objetivo do governo dos EUA com esta lei é a expressão, especificamente o medo de que os americanos possam ser “persuadidos pela desinformação chinesa”. Mas a Primeira Emenda deixa isso nas mãos do povo americano, não do governo, disse Francisco.

A lei proíbe o fornecimento de certos serviços ao TikTok e outros aplicativos controlados por adversários estrangeiros, inclusive oferecendo-os através de lojas de aplicativos como a Apple e o Google da Alphabet, impedindo efetivamente seu uso continuado nos EUA sem desinvestimento.