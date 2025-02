A Suprema Corte oferece proteção à prisão aos líderes do YSRCP acusados ​​de saquear o escritório do TDP, CM Home

A Suprema Corte na terça -feira (25 de fevereiro de 2025) permitiu a fiança antes de prender perante o ex -ministro e o MLA Jogi Ramesh, acusado de destruir a residência do ministro de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu Undavalli com outros membros do Congresso de Yuvajana de Shamika (Ysrcp ). Em 2021.

Um banco liderado pelo juiz Sudhanshu Dhulia também concedeu um fiança precoce

Senhor. Avinash é acusado de saquear Unt Bhavan, o escritório central do partido dominante de Telugu Desam em Mangalagiri

O tribunal da APEX ordenou que os peticionários cooperassem com a investigação, entregassem seus passaportes e não deixassem o país sem informar o oficial de investigação.

Aparecendo para Avininh, o principal advogado Kapil Sibal disse que o suposto ataque envolveu mais de 80 pessoas e ocorreu há três anos. A investigação começou somente depois que o governo mudou. Ele disse que o caso foi politicamente motivado. Ao contrário dos registrados assinados, os ferimentos sofridos pelos envolvidos no combate corpo a corpo eram apenas uma natureza menor. Sibal disse que Avinash não foi identificado em imagens de CCTV. O principal advogado Siddharth Dave apareceu para o Sr. Ramesh.

O principal advogado Siddharth Luthra, para o Estado de Andhra Pradesh, disse que os réus não estavam cooperando com a investigação e se opuseram à proteção provisória contra a prisão. O principal advogado disse que Avinash tentou deixar o país.