A Sweet Ancol Bridge 2019 tem uma continuação? Esta é a resposta de Ozy Syahputra

Yakarta, vivo – A MPS Pictures Production House lançará um filme de terror de comédia intitulado Botak Satanás, na Ponte Ancol, em 6 de março de 2025 nos cinemas. A história do filme vem do Sweet Ancol Bridge Universe, que já é conhecido por muitas pessoas.

Na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025, dois jogadores de Calvos de Cine Satanás na Ponte Ancol, Ozy Syanputra e Jameelah Salem, chegaram ao escritório Viva.co.id na área de Puloogadung, East Yakarta. Ambos se tornaram estrelas convidadas no programa Viva Cinema Talk Show. Mova -se ainda mais.

No programa de programas de entrevistas, Ozy revelou que a história do filme de Botak Devils na Ancol Bridge tem algo a ver com o filme se Manis Ancol Bridge, que foi lançado em 2019. Ozy também contou sobre seu papel no filme.

“Esta história é relevante para a primeira doce ânclo”, disse Ozy Syahputra.

“Meu personagem é retirado do primeiro doce. A natureza diferente. Então, eu tenho o personagem antigo, mas sou uma criatura astral cujo comportamento é o mesmo”, acrescentou.

Jamelah Salem revelou que o processo de filmagem do filme Botak Satanás na ponte Ancol foi realizado há dois anos, quando eu ainda tinha 13 anos. Jamelah sentiu que seu caráter na vida cotidiana não era muito diferente do papel de Niramala que interpretou.

“Estávamos filmando há dois anos. No passado, eu ainda tinha 13 anos. E lá poderia ser dito que o personagem de Jamelah e Nirmala era o mesmo porque ele costumava ser fechado assim, ainda um pouco parecido. eu mesmo “, disse Jamelah.

Além disso, Ozy revelou que o processo de tiro parecia muito agradável. Ozy disse que haveria surpresas no filme de Botak Devils na ponte Ancol.

“Estou fotografando divertido”, disse Ozy Syahputra.

“Há surpresas que você deve ver. Sim, é verdade (comédia de terror)”, acrescentou.