A Tata Motors lança a instalação de Scratch de veículo em Guwahati

A Tata Motors no sábado (8 de fevereiro de 2025) anunciou o lançamento de sua instalação de veículos registrados (RVSF) em Guwahati com a capacidade de desmontar até 15.000 veículos no final da vida anualmente.

Operado pelos eliminatórios da Tata Motors Platinum, a instalação está equipada para descartar veículos comerciais e passageiros de todas as marcas.

Com isso, o especialista em casa agora possui sete instalações desse tipo, mesmo em Jaipur, Bhubaneswar, Surat, Chandigarh, Delhi-Dncr e Pune, informou a empresa.

“Hoje, com o lançamento da primeira instalação do Re.Wi.re do nordeste em Guwahati, a Tata Motors dá um passo significativo para avançar no dreno de veículos responsáveis ​​na região. Comprometido com os princípios de uma economia circular, nós estão promovendo as práticas que apóiam a sustentabilidade “, disse o diretor executivo da Tata Motors, Girish Wagh, na cerimônia de abertura.

O evento também contou com a presença de Jogen Mohan e Ashok Singhal, ministros do governo de Assam, bem como Sanjive Narain, diretor da Axom Automobiles.

Com uma rede RVSF em sete estados, a Tata Motors agora pode desmantelar mais de 100.000 veículos no final da vida anualmente, acrescentou Wagh.

“O lançamento desta instalação avançada de reciclagem de veículos criará oportunidades valiosas de emprego e apoiará o crescimento econômico de nosso estado e comunidades. Além disso, também garantirá a eliminação segura dos veículos no final da vida, reduzirá as emissões de carbono e contribuirá para um limpador ambiental “, disse Mohan.

Equipados com o desmontagem do tipo de célula e do tipo de linha para veículos comerciais e de passageiros, há estações dedicadas para o desmantelamento seguro de vários componentes, incluindo pneus, baterias, combustível, óleos, líquidos e gases, disseram a Tata Motors.

“A inauguração da instalação do RE.WI.RE de Tata Motors em Guwahati é um passo fundamental em direção a um Assam mais limpo e verde. Essa instalação moderna incentivará um ecossistema a eliminar veículos sustentáveis ​​enquanto beneficia o meio ambiente e as pessoas Assam”, disse Singhal .