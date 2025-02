O número de abortos na Rússia diminuiu mais de 3,5 vezes na última década, de acordo com dados publicados pelo Ministério da Saúde na terça -feira. As autoridades vincularam uma tendência às medidas políticas, incluindo incentivos financeiros para famílias, limitações de aborto e apoio a famílias maiores e colaborações regionais destinadas a melhorar a taxa de natalidade no país.

Elena Sheshko, diretora do Departamento de Cuidados Médicos de Crianças, Serviços de Maternidade e Saúde Pública do Ministério da Saúde, disse que “Nos últimos dez anos, vimos mais de 3,5 vezes uma diminuição no aborto. Este é um fator -chave para apoiar as taxas de natalidade, “ ela disse.

As bacias na Rússia permanecem legais e estão disponíveis mediante solicitação até a 12ª semana de gravidez, com exceções por razões médicas e sociais. No entanto, o governo implementou medidas para desencorajar o procedimento, incluindo períodos obrigatórios de espera e consulta. Os parlamentares propuseram políticas adicionais, como um pedido de clínicas privadas para relatar estatísticas de aborto e integrar procedimentos de aborto em um sistema obrigatório de seguro de saúde para melhorar a supervisão. Alguns políticos sugerem mais limitações, mas as propostas de proibição direta não ganharam atração significativa.













A Rússia introduziu programas de apoio financeiro para famílias, incluindo pagamentos fixo para o parto e benefícios de maternidade aumentados, enquanto o governo também reviveu a era soviética “Mãe de heroína” O prêmio, que fornece incentivos financeiros para mulheres que deram à luz ou levantaram dez ou mais filhos. Além disso, as autoridades discutiram política, como restringir a promoção do estilo de vida chamado sem filhos e possíveis incentivos fiscais para famílias com mais filhos.

No final do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin também enfatizou a importância de aumentar a taxa de natalidade, afirmando que é “Uma coisa extremamente importante” e um de “Perguntas -chave para a Rússia.” Para obter uma taxa de fertilidade de substituição, “Precisamos de 2,1 filhos por mulher e pelo menos 2,3 anos para a nossa população se divorciar”. Atualmente, a taxa de fertilidade do russo é de 1,41 crianças por mulher.

“Desenvolvemos um sistema que inclui cuidados de saúde, infância e maternidade e continuaremos fazendo o possível para melhorar esses programas”. Putin disse, destacando as medidas que o governo russo havia tomado para reverter a tendência.