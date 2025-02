A taxa de imposto é adiada por 30 dias, Trudeau prometeu esse assunto para Trump na fronteira como Kankanada

Ottawa, vivo – O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau, anunciou na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou em adiar a taxa planejada para importações canadenses por 30 dias.

“Acabei de fazer um bom telefonema com o presidente Trump”, escreveu Trudeau em sua conta X.

Ele acrescentou que o Canadá estava realizando planos na fronteira entre os Estados Unidos-Kanada por um valor de US $ 1,3 bilhão (21,2 bilhões) para helicópteros, tecnologia e militares em guarda.

Ele disse que Trudeau é útil para melhorar a coordenação com os Estados Unidos e aumentar os recursos para interromper o fluxo do fentanil.



Como parte do compromisso canadense, Trudeau disse que quase 10.000 funcionários de primeira linha estavam sendo e trabalhariam para proteger a fronteira como-Kakanada.

“Além disso, o Canadá prometeu nomear um czar Fentanil, entraremos no pôster como terrorista, garantiremos a supervisão 24 horas, 7 dias por semana na fronteira, lançando as forças de ataque conjuntas canadenses-americanas para lutar por lutar A luta, fentanil e lavagem de dinheiro “, disse Trudeau, citado de Anews, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Trudeau anunciou a assinatura de um novo endereço de inteligência em crimes organizados e fentanil.

“E apoiaremos com US $ 200 milhões (Rp. 3,2 bilhões).

“A taxa proposta parará temporariamente por pelo menos 30 dias enquanto trabalhamos juntos”, acrescentou.

Logo após o anúncio de Trudeau, Trump disse em sua plataforma social da verdade que o Canadá concordou em garantir que os Estados Unidos tivessem uma fronteira norte segura e acabassem com o flagelo de desligar drogas como o Fentanil que tinham fluido em seu país.

Sabe -se que Fentanil matou centenas de milhares de americanos, destruindo suas famílias e comunidades em Washington.

Prestando atenção ao compromisso de Trudeau com o plano de fronteira, disse Trump: “Como presidente, é minha responsabilidade garantir a segurança de todos os americanos, e eu faço isso”.

“Estou muito feliz com esse resultado inicial, e as tarifas anunciadas no sábado pararão temporariamente durante o período de 30 dias para verificar se o acordo econômico final com o Canadá pode ser compilado ou não”, acrescentou.

Ao cumprir a promessa de sua campanha eleitoral, Trump assinou uma ordem executiva no sábado para coletar uma tarifa de 25 % nas importações do Canadá e do México, além de uma tarifa de 10 % nas importações da China.

O Canadá, em sua resposta rápida, anunciou a imposição de uma taxa de resposta de 25 % nas importações dos Estados Unidos.

Enquanto isso, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum anunciou segunda -feira que havia chegado a um acordo com Trump para interromper temporariamente a taxa de 25 % planejada por um mês.