A temporada de magnólias doces foi cancelada ou renovada pela Netflix?

Fãs de séries dramáticas românticas da Netflix Magnolias doces Eles estão antecipando ansiosamente o futuro do programa. A série se concentra nos amigos de uma vida que se apoiam enquanto navegam nas complexidades dos relacionamentos, família e carreiras na cidade de Serenidade do Sul. Os espectadores aguardam ansiosamente notícias sobre se os doces de Magnolias serão renovados para a 5ª temporada ou cancelar.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o futuro do programa.

O Sweet Magnolias 5 é renovado pela Netflix ou foi cancelado?

Sweet Magnolias não foi cancelado ou renovado para a 5ª temporada. A partir de agora, não há notícias oficiais, mas a demanda pela série permanece alta.

O show é baseado nos romances de Sherryl Woods. Ainda existem vários livros para se adaptar, o que sugere que é muito provável que uma renovação da 5ª temporada seja muito provável. No entanto, isso não garante que outra temporada ocorra. No total, a série de livros consiste em 11 romances, com sete ainda para se adaptar. Se o programa seguir um padrão em que cada livro corresponde a uma temporada, há muito material de origem para explorar. No entanto, a equipe de produção nem sempre adere estritamente às histórias originais (através Dexerto).

Em uma entrevista exclusiva com ParadaA atriz Heather Headley compartilhou idéias sobre uma possível continuação da história. “Acho que todo mundo vai pensar: ‘Bem, isso é ou não?’ … e acho que esse é o cliffhanger em si.

Headley continuou, mencionando que muitos no set são incertos se essa será a última temporada, mas todos sentem que há uma grande possibilidade de que possam voltar para outro. Ela não ficaria surpresa se fossem chamados novamente para filmar.

O elenco inclui Joanna García Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley, Logan Allen, Justin Bruening e muito mais.

Inscreva -se hoje na Netflix para ver todos os episódios de Sweet Magnolias Seasons 1–4 online.