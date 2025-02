A tendência da história viral do Tiktok leva você de volta no tempo

Uma nova história de AI Tiktok A tendência vem ganhando tração significativa na plataforma de redes sociais. Os vídeos gerados pela IA tornam -se virais para representar experiências diárias ficcionais de diferentes períodos de tempo, de pragas medievais a desastres históricos. Agora, muitos usuários estão curiosos para saber sobre essa tendência.

Neste artigo, aprofundaremos os detalhes da tendência.

É isso que é sobre a nova tendência da história viral de Tiktok Ai

A mais recente tendência viral de Tiktok faz com que os usuários se dediquem a cenários históricos gerados pela IA, oferecendo uma visão fictícia na vida em momentos diferentes. Esses vídeos no estilo POV transportam espectadores para momentos como Praga Negra, Mount Vesubio ou até o afundamento do Titanic.

Um criador líder por trás da tendência, @TimeTravelllerPov, produziu alguns dos vídeos mais assistidos, incluindo um intitulado “POV: você wact em 1351 durante a Praga Negra”, que obteve mais de 19 milhões de visitas. Outro clipe popular imagina a vida como um trabalhador de Chernobyl em 1986, atraindo milhões de eu gosto e pontos de vista.

Em geral, esses vídeos começam com títulos dramáticos como “POV: você acorda em 1351 durante a peste negra” ou “POV: você é um mineiro de carvão em 1900”. As imagens e narração geradas pelos espectadores através de representações exageradas e às vezes perturbadoras da vida histórica. Muitos desses vídeos incluem peculiaridades estranhas de IA, como personagens com dedos adicionais ou rostos distorcidos.

Embora esses clipes gerados pela IA tenham causado curiosidade entre muitos espectadores, eles também levaram a discussões on -line. Apesar do valor do entretenimento, esses vídeos causaram um debate, e alguns espectadores os acham fascinantes e outros criticam os vídeos por sua imprecisão histórica ou tom insensível.

A tendência não se limita a eventos trágicos. Alguns criadores mudaram para questões mais leves e nostálgicas, como o crescimento no início dos anos 2000.