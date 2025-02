A teoria de uma raça crítica é insidiosa do que a maioria dos conservadores entende

Muita ideologia ensinada não é “radical” ou “esquerdista” -é uma ferramenta de controle elitista

Em um post recente, o comentarista social e o ex -acadêmico Matt Goodwin anunciou que tinha “Ele acabou de exibir que a Sociedade Psicológica Britânica (BPS) pegou” Racistas Anti -Áfricaes.

Este post é o mais recente em uma fila em que Goodwin revela que havia diferentes instituições no Reino Unido (incluindo BBC e NHS) “Completamente capturado por ideologias radicais, se não extremas”.

Poderia encontrar um termo “radical” – Mas se Goodwin diz que as instituições mais poderosas da Grã -Bretanha dominam a ideologia pós -moderna despertada, ela pode concordar facilmente com ela.

O último post de Goodwin – citando inúmeras passagens da publicação BPS – mostra por suspeita que o BPS aceitou a ideologia pós -moderna no atacado conhecida como “A teoria de uma raça crítica”.

Goodwin parece chocado com sua descoberta – mas não deve surpreender alguém interessado em desenvolver a ideologia de uma teoria da raça crítica nas últimas cinco décadas para descobrir que uma instituição profissional como o BPS está infectada.

A marcha de várias ideologias pós -modernas por meio de universidades e outras instituições no Ocidente começou no final dos anos 1960 nos Estados Unidos e, desde então, se intensificou exponencialmente – e a literatura que analisou esse fenômeno (acadêmica e popular) é ótima.

Seria surpreendente se Goodwin descobrisse que o BPS não havia aceitado e publicado uma teoria crítica da raça.













Mas a ingenuidade óbvia de Goodwin não termina aí. Em vez de se envolver em uma análise crítica do fenômeno que ele descobriu, fica satisfeito por ele ter tirado uma pequena conclusão de que a teoria de uma raça crítica “racista” e que aqueles que aderem a “Racista” – Não, no entanto, definindo qualquer termo.

Ao discutir dessa maneira, Goodwin adotou a mesma maneira de disputa intelectual praticada pelos ideólogos pós -modernos que (corretamente) criticam e condenam. Sam Goodwin sem dúvida está marcado “racista” De acordo com os mesmos intelectuais despertados.

Goodwin, assim como seus oponentes intelectuais, está satisfeito por ter chegado a essa conclusão puramente de julgamento, que lhe permite condenar o fornecedor e os apoiadores da teoria de uma raça crítica.

Goodwin não parece perceber que essa forma de cenzure moral ad hominem é exatamente a mesma que lida com ad mukeam Eles supostamente “Ideologistas radicais” Aquele Goodwin passou a melhor parte de sua carreira negando.

Ele também deve apontar para um erro adicional em sua análise, o que, na melhor das hipóteses, faz suas conclusões como Perfangurne e muitos críticos de direita das sociedades ocidentais, ele acredita erroneamente que as ideologias pós-modernas (como a teoria da raça crítica) "radical" ou "esquerdista" ideologias.

É claro que este não é o caso.

Essas ideologias – e incluem mudanças climáticas catastróficas, políticas de diversidade, feminismo #metoo e direitos de transgêneros, bem como a teoria de uma raça crítica – são de fato profundamente conservadores, especialmente em seus efeitos econômicos e políticos.

Essas ideologias apareceram na década de 1970 e, desde então, prevaleceram na maioria das sociedades ocidentais – embora agora estejam sob ataques crescentes de movimentos políticos populistas. Eles representam significa que as elites globais recém -estabelecidas – que agora são efetivamente governadas pela maioria das nações ocidentais – mantêm sua dominação econômica e cultural.

Para ver essas ideologias como “radical” de “esquerdista” – No sentido de que eles são respeitados por um grupo dentro de uma sociedade que busca basicamente contestar a ordem econômica existente – eles são totalmente incompreendidos.

De fato, quando alguma dessas ideologias é adotada, é absolutamente impossível fazer uma verdadeira crítica radical (no sentido de esquerda tradicional) de qualquer aspecto das sociedades ocidentais contemporâneas.

Mesmo uma visão curta desses grupos em uma sociedade que aceita fervorosamente essa ideologia – incluindo a Academia, as Grandes Corporações, o Judiciário, o Serviço Público e a maioria dos políticos centralmente – é totalmente comprovada por suas profundas importações conservadoras.

Pode -se sugerir seriamente que algum desses grupos deseja interromper radicalmente a atual ordem econômica global que cada um deles usa tão acentuadamente e avaricamente do financeiro e do status?

A análise de Goodwin da coalizão de elite de grupos de interesse que se opôs aos dentes e unhas do Brexit mostra claramente que o movimento restante procurou preservar a ordem econômica global existente em vez de desfazer.













A verdade é que, em um sentido cultural, parece ser ideologia pós -moderna “radical.”

Mas isso ocorre apenas porque eles se opõem e procuram mover essas ideologias que aderem à classe dominante anterior (neste caso a burguesia do século XIX e início do século XX) que a nova ordem global foi economicamente substituída.

Vamos voltar à análise de Goodwin. Ele ressalta corretamente que a teoria da raça crítica é intelectualmente incoerente, histórica e completamente irrefutável em bases racionais – bem como quase toda a ideologia pós -moderna. Ele também chama a atenção para suas tendências intra -henais.

Mas ele não se pergunta por que é assim, ou como essa ideologia irracional de patente poderia ganhar domínio dentro dessas mesmas instituições – universidades e órgãos profissionais como o BPS – que até a década de 1970 abrigavam essas ideologias burguesas do século XIX que o Goodwin que deseja ressuscitar .

A descrição de Goodwin dos efeitos nocivos da teoria de uma raça crítica na profissão psicológica é maravilhosa. Depois de ler as passagens extraídas das publicações do BPS ambientado em seu cargo, só pode ser admirado que a prática da psicologia possa ser de maneira significativa dentro de uma produção ideológica de doutrinas intelectualmente inférteis, como a teoria de uma raça crítica.

Goodwin ingenuamente acredita ser uma condenação moral – “O BPS perdeu completamente o caminho” – E o incentivo será suficiente para jogar fora a teoria das corridas críticas dos salões de BPS cobertos de hera. É assim que ele persuadia “Classe de elite … para colocar conhecimento, verdade e razão objetiva acima de todos esses dogmas ideológicos e racismo”.

Isso não é apenas filosoficamente incompetente – mas também pensar que essa ideologia irracional dominante, uma vez institucionalizada, pode simplesmente racionalmente um argumento e/ou encorajador moral simplesmente estúpido.

Não só vai “Classe de elite” Isso controla os BPs que tratam as críticas de Goodwin com desprezo – terá sorte se eles não quiserem “cancelar” ele.

Goodwin também negligencia as críticas abrangentes da psicologia moderna (antes de infectar ideologias pós -modernas, como uma teoria da raça crítica) feita por historiadores como Christopher Lasch e outros desde os anos 80.

A psicologia moderna tornou -se intelectualmente e moralmente decepcionada muito antes de ser infectada com a teoria da raça crítica. A ressurreição da profissão já dourada e comprometida é uma solução sustentável difícil para o problema destacado por Goodwin.

Goodwin também não percebe que a única maneira pela qual a ideologia pós -moderna pode ser erradicada através de um notável esforço de vontade política.













Os principais partidos políticos no Ocidente – conservadores ou social -democratas -, no entanto, nem são capazes de pensar nesse projeto, então se casaram com essas mesmas ideologias e interesses econômicos de elite que protegem.

Interessante, no entanto, Donald Trump lançou recentemente esse programa de erradicação em relação a ações afirmativas, dei e ideologias transgêneros da lei no Serviço Público dos EUA, instituições militares e outras instituições americanas.

Mas o mesmo ocorre com o dominante dessas ideologia – precisamente porque essas são as ideologias da classe dominante contemporânea – que a questão continua sendo a questão de saber se Trump será capaz de expulsá -los de instituições que se infectaram tão minuciosamente.

Chamando a atenção para o domínio da teoria de uma raça crítica dentro do BPS, Goodwin enfatizou o problema sério–as limitações de sua visão mundial impede a análise exemplar do tópico.

A análise abrangente do efeito prejudicial da teoria de uma raça crítica para a prática da psicologia no Reino Unido permanece escrita.

Portanto, também faz uma grande crítica à teoria de uma raça crítica.