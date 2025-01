A terceira temporada de Euphoria será “inovadora”, diz Colman Domingo

Colman Domingo está se preparando para retornar como Ali para Euforia Temporada 3. Embora o programa esteja fora do ar desde o início de 2022, a produção está prevista para começar no final deste mês.

Enquanto conversava com Jessie e Lennie Ware para o Podcast de boas maneiras à mesaDomingo provocou seu retorno ao Euphoria quando questionado sobre seus próximos projetos. Apesar de não ter visto o roteiro, Domingo conversou com o criador de Euphoria, Sam Levinson, sobre a 3ª temporada, que promete ser “inovadora”.

“Vou voltar ao meu programa Euforia”, disse Domingo. “Eu não li (o roteiro), mas (Sam Levinson) me contou algo e será inovador.”

Quem participa da 3ª temporada de Euphoria além de Colman Domingo?

Pouco se sabe sobre a terceira temporada de Euphoria. Desde que o final da 2ª temporada foi ao ar em fevereiro de 2022, a série passou por grandes contratempos e interrupções nos bastidores. As greves SAG-AFTRA e WGA, juntamente com as trágicas mortes do ator Angus Cloud e do produtor Kevin Turen, atrasaram a produção indefinidamente. Além disso, Levinson e HBO supostamente tiveram diferenças criativas para a 3ª temporada, atrasando ainda mais a data de início.

Espera-se que a maioria dos atores principais de Euphoria retorne, incluindo Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Hunter Schafer. Assim como Domingo, grande parte do elenco não viu o roteiro.

“Ainda não li nada, mas estou animado para ver no que todos estão trabalhando e como será o futuro da Euphoria”, disse Zendaya à Vanity Fair em novembro. “Eu realmente não tenho muita resposta, exceto que agora as filmagens começarão em janeiro.”

Como o elenco envelhece depois do ensino médio, espera-se que a terceira temporada de Euphoria inclua um salto no tempo. Casey Bloys, da HBO e Max, confirmaram que a 3ª temporada deve começar a produção ainda este mês.

“Acho que temos uma data de início, de meados ao final de janeiro”, disse Bloys. “Nada mudou. Alguém disse algo online e então tudo isso começou. Estamos filmando a temporada. Eu li os roteiros. Estamos felizes. Estamos avançando. Todos os atores.”

A 3ª temporada consistirá em oito episódios com uma suposta data de lançamento em 2026.