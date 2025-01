A terceira temporada de Silo contará a ‘história de origem’ de Silo com Jessica Henwick, afirma o criador

O episódio final Silo A 2ª temporada estreou hoje na Apple TV + e foi um final tão explosivo quanto os fãs esperavam da série. A Apple já deu sinal verde para a terceira temporada e a quarta temporada final, então há muita especulação sobre o que eles irão cobrir. Em uma nova entrevista, o criador da série Graham Yost provocou o que aguarda os fãs na terceira temporada.

Graham Yost provoca o retorno de Jessica Henwick e Ashley Zuckerman na 3ª temporada de Silo

O público conhece Helen (Jessica Henwick) e o congressista Ashley Zuckerman do 15º distrito da Geórgia em uma sequência de flashback no final da 2ª temporada. Em uma nova entrevista, Yost deu a entender que esses dois personagens retornariam na 3ª temporada com a série se aprofundando. sobre a origem dos silos e como o mundo pós-apocalíptico surgiu.

“Vamos entrar em algumas histórias de origem na terceira temporada, agora que você conheceu Daniel e Helen, interpretados por Ashley Zuckerman e Jessica Henwick”, disse Yost. O casaco.

O criador da série revelou ainda que durante conversas com a Apple, houve sugestões de encerrar a temporada com Juliette Nichols de Rebecca Ferguson na câmara de ar e em chamas. No entanto, Yost e sua equipe se opuseram, afirmando que Silo “não foi um show que termina apenas com um momento de angústia. Algo precisa ser respondido e algo levantado.”

A citada cena com Helen e o congressista também revela a origem do dispensador Rubber Ducky Pez, o mesmo que George Wilkins dá a Juliette séculos depois. Yost observou: “Com este, foi algo diferente. Sabíamos que as pessoas diriam: ‘Oh, merda, foi daí que veio o Fish’. O que isso significa? Isso nos impulsiona e é assim que esta série funciona melhor, porque é uma série de mistério.”

Notavelmente, as temporadas 3 e 4 serão filmadas consecutivamente em 2025, com um breve período entre elas para acomodar a pré-produção desta última. Henwick apareceu em projetos como Game of Thrones, Iron Fist e Glass Onion: A Knives Out Mystery, enquanto Zukerman é conhecido pelas séries Fear Street, Succession e The Lost Symbol.