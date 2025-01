A terceira temporada de Squid Game é ‘inimaginavelmente brutal’ e ‘cruel’, diz Jo Yu-ri

Jogo de lula é uma série sul-coreana que explora temas como luta de classes, ganância, apatia e capitalismo. A primeira temporada, que estreou na Netflix em 17 de setembro de 2021, estabelece que a versão da sociedade da série é indiferente, brutal e dura. Lançada em 26 de dezembro de 2024, a 2ª temporada reiterou essas coisas. Em uma nova entrevista, a atriz Jo Yu-ri, que interpreta Jun-hee/Jogador 222 no programa, alertou os fãs que a 3ª temporada seria “inimaginavelmente brutal” e “cruel”.

Jo Yu-ri provoca a história cruel da 3ª temporada do Squid Game

Jo Yu-ri sugeriu a história sombria que os fãs poderiam esperar na terceira e última temporada de Squid Game durante uma entrevista. “Parece que muitas pessoas estavam prevendo o conteúdo da 3ª temporada, mas parece que nem tantas pessoas estavam certas quanto eu pensava”, observou ele, antes de acrescentar: “Estou prestes a ter uma história verdadeiramente inimaginavelmente brutal e cruel. . Então espere por isso.” (através Cinema hoje)

O final da segunda temporada é extremamente trágico por si só. (Spoilers à frente) O jogador 001 (Lee Byung-hun), que é o líder e supervisor dos jogos, se volta contra seus companheiros. A temporada termina com Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), o vencedor da versão anterior dos jogos e protagonista da série, capturado, e seu amigo próximo Park Jung-bae (Lee Seo-hwan) executado por Front. Homem.

Se o que Jo Yu-ri provoca for verdade, as coisas só vão piorar quando o Squid Game retornar para a terceira temporada. Embora a Netflix ainda não tenha anunciado oficialmente quando isso acontecerá, vazamentos da gigante do streaming sugerem que a terceira temporada estreará em 27 de junho de 2025.

Notavelmente, o criador da série Hwang Dong-hyuk inicialmente tentou vender o projeto para várias produtoras, mas não teve sucesso. Mais de uma década depois, a Netflix manifestou interesse em desenvolvê-lo como um programa de televisão. Após sua estreia, a temporada inaugural do drama de sobrevivência se tornou uma das temporadas de televisão mais assistidas na Netflix. A 2ª temporada também acabou sendo um grande sucesso, contribuindo para a crescente expectativa pelo capítulo final da série.