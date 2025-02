A Terra balança nos campos de flegrei, medo de duas fotos do tamanho 3.9

Depois de ontem com a mesma intensidade, outro terremoto de 3,9 logo após a meia -noite foi registrado na área de Campi Flegrei, na província de Nápoles. De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcânico (INGV), houve um terremoto em 00:19 com um centro de hype de apenas dois km e epicentro a cinco km de Pozzuoli.

Dois choques de terremotos de 3 tamanho ocorreram em uma sequência rápida no final de ontem, na área de Campi Flegrei, na província de Nápoles. De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e o Instituto Vulcânico (INGV), dois terremotos ocorreram às 23:45 e 23:46 com um hipocentro de apenas três quilômetros de profundidade e epicentro a cinco km de Pozuoli. Ontem, o tamanho total registrado foi maior que 2 registrado na área, o mais forte das quais era às 15:30 às 15:30.

“Após os eventos sísmicos que afetaram a área de Flegrei Campi ontem, 16 de fevereiro, foram organizadas inspeções técnicas urgentes em edifícios habitacionais. A iniciativa, iniciada como medidas preventivas, visa verificar as condições das estruturas e oferecer suporte à população e garantir verificações oportunas e precisas.

As equipes de técnicos especializados já estão funcionais para realizar inspeções, internas e externas, nas propriedades localizadas nas áreas em questão. A Acer (Campana Agency Building Building) está sublinhada na nota: “Está determinado a garantir a intervenção rápida e concreta restante ao lado dos cidadãos neste momento suave. Técnicos mais responsáveis ​​orientarão relacionamentos detalhados sobre o status dos edifícios examinados, o que permite, o que permite, o que permite, o que permite, o que permite avaliar a situação geral e, se necessário, tomar medidas.

“Existem choques que têm um tamanho importante, mas o que observamos é esse enxame, que durou muito tempo, o que é incomum, o que não acontece há muito tempo. Isso é pessoas assustadoras ”, disse o prefeito Pozzuoli Luigi Manzoni. “O relatório técnico – científico – disse Manzoni – porque esses são aqueles que agora querem conhecer a comunidade Campi Flegrei, além de todas as atividades que colocamos em campo e prestam assistência. De fato, esses choques contínuos de diferentes dias são o principal problema. Para enfrentar dúvidas e responder a perguntas que a comunidade agora deseja fazer.

O medo dos campos de flegrei é sempre porque quase todos os dias nesta área o país está tremendo. Mas domingo que o choque era o tamanho de 3,9, o medo era obviamente maior. Roar, um país que não parou o tremor, escape na rua. E assim a vida parou novamente por alguns segundos.

Terra do terremoto 3.9, Medo de Flegrei Field



Eram 15:30 quando o terremoto quebrou no domingo, mesmo em Nápoles, onde foi avisado. E a idéia, especialmente em Pozzuoli – na baía, há um epicentro – foi direto 20.10 20 de maio de 2024: Aquela noite era do tamanho 4,4, a mais forte nos últimos 40 anos. Houve danos, havia muitas famílias claras. Houve uma fuga com operação paralisada e estradas no caos. Desde então, o país nunca parou em campos de flegrei. O choque de hoje também cai no enxame sísmico: hoje à noite às 17:18 foi um choque 2.3, enquanto às 17:30 em tamanho 2.7, enquanto ontem à noite, como o site da IBV disse, foram mais dois tiros, 3,53 e 4,30, do tamanho 2.1 e 2.2. E ainda abalado na tarde de 15 de fevereiro, tamanho 2.4, noite 15 e noite 14.





Todo esse Campi Flegrei sabe disso, eles coexistem. Mas hoje foi diferente. Mesmo em Nápoles, os cidadãos tinham medo. De acordo com o município, não houve problemas nas ruas ou pedidos dos bombeiros recebidos. Nas escolas, é verificado se ocorreu danos. E segunda -feira, 17 de fevereiro em Pozzuoli, permanecerá fechado em Pozuoli. Medidas, sublinha o prefeito de Pozzuoli, Gigi Manzoni, “apenas preventivo”. “Na próxima etapa, o decreto é adequado para permitir inspeções especiais a todos os edifícios escolares de técnicos urbanos”, explica ele. Atualmente, desde a primeira pesquisa, não há fortes problemas críticos nos municípios mais envolvidos em Pozuoli, Bacoli, o quarto, mesmo que as inspeções ocorram.

Após o terremoto, o prefeito de Nápoles Michele di Bari imediatamente convocou uma mesa para assistir à situação. “Parece que os municípios de Bacoli e Pozzuoli também ativaram os centros operacionais da cidade para a primeira exploração visual do território. O prefeito de Bacoli mostrou a interrupção da rede de água em Scalandrone, na qual o mesmo corpo intervendo – leitura – lê na nota de prefeitura – nenhum relatório crítico das instalações de saúde foi recebido no momento, embora em Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli E San Paolo, de Nápoles, foi claramente sentida no gosto.

