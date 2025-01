Ao toque Próximos tópicos de notícias e eventos que estamos acompanhando: Terça-feira: Doug Burgum, a escolha de Trump para liderar o Departamento do interior terá umaudiência de confirmação perante a Comissão de Energia e Recursos Naturais do Senado.

Doug Burgum, a escolha de Trump para liderar o terá umaudiência de confirmação perante a Comissão de Energia e Recursos Naturais do Senado. Quarta-feira: Chris Wright, a escolha de Trump para liderar o Departamento de Energia terá um audiência de confirmação perante a Comissão de Energia e Recursos Naturais do Senado.

Chris Wright, a escolha de Trump para liderar o terá um audiência de confirmação perante a Comissão de Energia e Recursos Naturais do Senado. Quinta-feira: Lee Zeldin, a escolha de Trump para liderar o Agência de Proteção Ambiental terá umconfirmação audiência perante a Comissão de Meio Ambiente e Obras Públicas do Senado.