A TNAU lança 19 novas variedades de culturas para 2025

A Universidade Agrícola de Tamil Nadu (TNAU) foi lançada na sexta -feira 19 novas variedades de culturas que se adaptam a diferentes regiões agroclimáticas, até 2025.

Nas culturas agrícolas, o vice-chanceler V. Geethalakshmi lançou três variedades de arroz, um híbrido de milho, uma variedade de pretos, uma variedade de amendoins tolerantes à seca e um híbrido rico semi-inan. As três variedades de arroz constituíam um CO 59 e duas variedades de ADT 56 e ADT 60. O híbrido de milho foi chamado de CoH (M) 12 .. A variedade de amendoim tolerante à seca foi chamada CTD 1 e o híbrido semi -dwarf triturado, disse o vice -chanceler …

Nas culturas hortícolas, quatro variedades nas plantas, incluindo uma variedade de tomate CO4 com vida útil prolongada; um Bhendi Hybrid Co (H) 5; O vice -chanceler lançou uma variedade adequada de Chile do Co5 para fins industriais e uma variedade de abóbora de cinzas com tipo de fruta compacta.

Quanto às culturas de frutas, as três novas variedades incluíram uma variedade de banana mutante anã que não tanque Kaveri Vaaman, do Centro Nacional de Pesquisa de Banana da ICAR (NRCB), Trichy; Avoco TKD 2 e uma variedade de ácido SNEKL 1.

Além disso, um cultivo de Toverai 1 Nerium, uma colheita de especiarias (PPI 1 noz -moscada), um ALR do cultivo de coco e uma variedade de cultura medicinal Co 1 Sirukurinjan. Também foi lançada uma variedade de fungos KKM com a melhor vida da prateleira.

O professor Geethalakshmi disse que a TNAU publicou 929 variedades de culturas nos últimos 100 anos de sua existência. Muitas das variedades de TNAU são muito populares em todo o país e poucas delas são cultivadas em todo o mundo, disse o vice -rector.