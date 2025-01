A tragédia do incêndio em Los Angeles queimou sua luxuosa casa no valor de centenas de bilhões. Quanto vale Paris Hilton?

Los Angeles, AO VIVO – O enorme incêndio que afetou o luxuoso bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, Estados Unidos, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, continua no foco da opinião pública. Sabe-se que este enorme incêndio também queimou várias casas das maiores celebridades mundiais, uma das quais pertencia a Paris Hilton.

Sabe-se que Paris Hilton teve que deixar sua casa em Los Angeles com seus animais de estimação antes que um incêndio destruísse sua luxuosa propriedade.

A socialite teria sofrido perdas de até IDR 136 bilhões. Vamos continuar percorrendo o artigo completo abaixo.

A propriedade de luxo incendiada de propriedade de Paris Hilton chocou o público. Quanta riqueza Paris Hilton tem?

 Incêndio em Los Angeles, Califórnia.

Lançando a página Finanças mensaisSabe-se que Paris Hilton é bisneta do famoso empresário Conrad Hilton. Conrad Hilton é conhecido por ser o fundador da rede de hotéis Hilton.

Paris Hilton não depende apenas da riqueza de seu avô, mas também é conhecida por ter feito carreira no mundo do entretenimento de Hollywood. Desde pequena se sabe que Paris é modelo.

Participou em inúmeras campanhas publicitárias, trabalhando com agências de prestígio como a Ford Models e marcas reconhecidas como Guess, Christian Dior e Marciano, entre muitas outras.

Enquanto crescia, ele estrelou programas de variedades. A vida simples que vai ao ar no canal Fox TV. Este programa de variedades é conhecido por fazer bastante sucesso e foi ao ar por cinco temporadas.

 O grande incêndio em Los Angeles

Ele também atuou em vários filmes como House of Wax, The Hottie and The Nottie, Unrolled Celebrity Sex Tapes, This is Paris, The Bling Bling até De baixo para cima.

Além disso, Paris Hilton também lançou um álbum intitulado Paris em 2006. O álbum chegou ao sexto lugar na Billboard 200.

O single é intitulado As estrelas estão cegas Foi um enorme sucesso em todo o mundo e ficou entre os dez primeiros em 17 países. Mesmo depois de uma década, ou para ser mais preciso em 2024, ele lançou seu segundo álbum intitulado Ícone infinito.

Com sangue de empresário, Paris Hilton também é conhecida por ter uma série de negócios que incluem lojas ao redor do mundo que oferecem roupas, bolsas, perfumes e outros produtos da marca Paris.

Até o momento, promoveu 17 fragrâncias, que juntas geraram mais de 2 bilhões de dólares ou o equivalente a IDR 32.634.000.000.000 (receita bruta).

A maior parte do patrimônio líquido de Paris vem dos royalties de suas fragrâncias, e ela recebe entre 20 e 30 por cento dos lucros desta linha. Por sua vez, o avô de Paris Hilton, Barron Hilton, também legou aos filhos e netos uma quantia que surpreendeu bastante o público.

O barão ficou aparentemente tão envergonhado com o comportamento da sua neta que em 2007 mudou o seu testamento para atribuir 97 por cento da sua fortuna de 4,5 mil milhões de dólares, ou o equivalente a 65.268 milhões de rupias, a instituições de caridade e não à sua família.

Como resultado, estas mesmas pessoas acabam por partilhar apenas 3% da riqueza total. Como resultado, a herança total combinada atingiu 135 milhões ou o equivalente a IDR 2.202.795.000.000, o que significa cerca de 5,6 milhões de dólares ou o equivalente a IDR 97.902.000.000 por pessoa.