A transferência do FBI detalha cerca de 5.000 funcionários que trabalharam em 6 de janeiro.

O Ministério da Justiça dos EUA supostamente solicitou que a agência entregasse os nomes da “equipe básica” que agiu com investigações

O FBI comparou o Ministério da Justiça dos EUA (DOJ) para enviar detalhes de mais de 5.000 funcionários envolvidos em investigações relacionadas a tumultos em 6 de janeiro, informou a CNN na terça -feira. Em resposta, os agentes do FBI processaram para proteger as identidades dos agentes envolvidos, por preocupação com a perseguição.

Os distúrbios do Capitol Hill em 6 de janeiro de 2021 incluíram milhares de apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, para se reunir em Washington para tentar interromper a certificação dos resultados das eleições em 2020. Cinco pessoas foram mortas como resultado da agitação e cerca de 140 policiais ficaram feridos. Mais de 1.500 pessoas foram acusadas de crimes federais após uma investigação sobre um incidente. Trump assinou dois comandos executivos no primeiro dia de seu segundo mandato, viajou para as penalidades de 14 pessoas relacionadas aos tumultos e perdoou todos condenados, bem como ordenados a terminar “Arma do governo federal”.

De acordo com as demandas do DOJ, o FBI enviou números de identificação, cargos e funções em investigações em mais de 5.000 funcionários em 6 de janeiro, mas manteve seus nomes, informou a CNN, citando fontes anônimas com esse assunto.













Os deveres do procurador do estado vertical Emil Bove acusaram a agência de “desobediência,” Para se recusar a desviar os nomes dos agentes, é declarado em um E -One interno que vê uma série de mídia. Bove procurou repetidamente o FBI “Identifique a equipe básica” Investigado em 6 de janeiro, o Politico escreveu na quarta -feira, citando um documento.

À luz disso, a impressão transmitiu a diretiva “Obtendo um conjunto completo de dados”, O que o departamento pode “Colapsa de maneira confiável em uma equipe fundamental que será um foco dos exames de armas de acordo com o comando executivo”, “ Bove supostamente escreveu. O objetivo não é processá -los “Quem simplesmente seguiu ordens”, Mas encontre “Aqueles que agiram com intenção corrupta ou partidária”. Desaperando a liderança do FBI ou “Excelente direito discricionário na arma do FBI”, Bove supostamente procurou.













Os agentes do FBI realizaram anonimamente dois casos federais contra a impressão de uma atuação do procurador do estado dos EUA, James McHenry, na terça -feira, processando para proteger até 6.000 funcionários contra possíveis perseguições.

“Promotores razoavelmente temem” Para as informações fornecidas pela agência, podem ser publicadas, “Dessa forma, colocando a si mesmos e a suas famílias em um perigo imediato de retaliação” De pessoas condenadas nos casos de 6 de janeiro, ação coletiva um processo Trouxe 9 agentes anônimos do FBI contra os estados de McHenry.

“O próprio ato de reunir a lista de pessoas que trabalharam em coisas que perturbam Donald Trump é a retaliação da natureza”. Os documentos do caso estão listados.