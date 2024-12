A triste história de Fico Fachriza, ela não quer que a morte do marido seja o motivo de sua dívida

Jacarta – O ator cômico Fico Fachriza viveu uma nova polêmica após surgirem acusações de fraude contra diversos artistas.

Várias vítimas, como Teuku Ryzki, também conhecido como Kiki CJR, Aurel Hermansyah, Nikita Willy e Uan Juicy Luicy, expressaram sua decepção por meio de postagens no Instagram.

A seu cargo, disseram que Fico aproveitou motivos familiares para pedir dinheiro emprestado, o que o deixou decepcionado.

O irmão mais velho de Fico, Ananta Rispo, também fez um comunicado firme pedindo ao público que pare de emprestar dinheiro ao quadrinho.

Enquanto isso, Poppy Anasari, mãe de Fico, expressou sua tristeza e decepção com o comportamento do filho através do Instagram.

Em seu upload no Instagram, Poppy compartilhou uma história detalhada sobre a vida de seu marido, que faleceu recentemente. Ela revelou que durante todo esse tempo seu falecido marido viveu com simplicidade, recebeu tratamento apenas com BPJS e nunca causou problemas à família.

“Pessoas que são pobres, mas ainda se respeitam e têm um coração rico, nunca querem incomodar a esposa e os filhos,“Poppy escreveu em sua conta do Instagram, @poppyatoy.

Poppy também enfatizou que a notícia da doença do marido serviu apenas para pedir orações à família, não para pedir misericórdia.

No entanto, Poppy admitiu que ficou arrasada quando o desastre foi usado como desculpa para buscar ganhos pessoais para Fico.

“A dor e o aperto no meu peito não desapareceram. Já adicionou muitos problemas. Tristeza e dor são mais do que tudo,“, escreveu ele, incluindo fotos suas com lágrimas nos olhos.

No meio desta polémica, Poppy também agradeceu a atitude da filha mais velha, Ananta Rispo, que disse estar disposta a ajudar a família quando ocorreu um desastre.

Rispo não só forneceu apoio financeiro, mas também reservou um tempo para retornar a Banyumas para acompanhar sua família.

“Meu filho @anantarispo mandou algum dinheiro sem ser solicitado, ele até veio de Jacarta para a casa de Java quando eu disse que Ompur havia sumido.“Amapola escreveu.

Rispo também ajudou a pagar o tahlilan de seu padrasto, uma ação que Poppy disse ser muito sincera e amorosa.

Como mãe, Poppy ainda tem grandes esperanças de que Fico consiga corrigir seus erros. Ele espera que esta suposta fraude seja um ponto de viragem para Fico viver uma vida melhor.

“Que Allah o perdoe e não repita erros que prejudiquem o seu bom nome ou envergonhem outras pessoas.Poppy disse.

Poppy também pediu a Fico que mantivesse o bom nome de sua família, principalmente daqueles que o amam e cuidam sinceramente dele.

Sabe-se que Fico e Rispo são irmãos da mesma mãe, mas têm pais diferentes. O relacionamento deles continua sob os holofotes do público, especialmente em meio ao conflito que o nome de Fico arrasta atualmente.