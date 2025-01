A ‘Trump Home Shopping Network’ está no ar: comprador, cuidado

Presidente eleito Trump vídeo de backup porque “USA Inauguration Day Bible God Bless” soa como uma paródia de “Saturday Night Live”. Ainda assim, alguns apoiantes de Trump estão a comprá-los, enquanto outros gritam “blasfémia!” Mas, em geral, os americanos sentem repulsa por misturar religião e política para vender cópias das Escrituras.

A Bíblia custa US$ 69,99 e estará “disponível até 19 de janeiro”. A edição que “contém a assinatura manuscrita do presidente Donald J. Trump” éUS$ 1.000com “Apenas 1000 disponíveis! Enquanto durarem os estoques!

Perguntei a um especialista do MAGA se ele achava que Trump faria o juramento de posse com a mão direita em uma Bíblia do Dia da Posse. “Espero que sim”, respondeu ele.

Não se sabe se o novo presidente, consciente da marca, transformará a sua posse num evento de marketing. No entanto, Trump conseguiu transformar a sua primeira tentativa de assassinato numa bonança de angariação de fundos e já tinha anteriormente monetizou sua foto na prisão do condado de Fulton, Geórgia. Portanto, tudo é possível no dia 20 de janeiro.

As “Bíblias Deus abençoe a América”, que também “contêm os documentos fundadores dos Estados Unidos”, são ironicamente impressas na China. UMRelatório de contas a pagarestimou o custo de produção em US$ 3,00 cada, mas espera um aumento de preço após as próximas tarifas de Trump sobre as importações chinesas.

A Bíblia Trump é apenas um dos muitos produtos do que deveria ser chamado de “Rede de Compras Domésticas do Presidente Trump”. Entre os destaques “suportados” estão os sons de vitória tocados no“Guitarras Trump”Custam de US$ 1.000 a US$ 11.500.

MAGA roupas infantis legais“Tênis Trump”para os bailes inaugurais. A “Edição Inaugural Commander High Top” éapenas $ 299 – o mesmo para aquelesadornado comMapa do colégio eleitoral vitorioso de Trump. Negociar terrenos políticos difíceis é mais administrável com“Trump esmagado”botas, mas seja paciente, pois todos os itens são “pré-encomendados” com “envio previsto para março ou abril”.

Você pode cheirar como o novo presidente comFragrâncias Trump. Sinta seu poder com um toque de “Fight Fight Fight” ou experimente o cheiro da colônia “Victory 47”, ao preço de US$ 100. Para mostrar lealdade, coleteMoedas reais de Trump– medalhões com o seu rosto em prata e ouro que variam entre 100 dólares e 3.645,47 dólares – note-se a incorporação simbólica dos números “45” e “47” no preço.

Todos os produtos gritam: “É hora de Trump”, seu slogan popular anúncio de televisão para relógios Trump, com preços de US$ 699 a US$ 100 mil. A “coleção inaugural” inclui o “Diamond Commander”, de US$ 1.199, limitado a apenas 500 cópias. O criador destes extremamente controverso Trump Watches é “TheBestWatchesonEarth LLC”, localizada em um endereço em Sheridan, Wyoming, de acordo com o banco de dados de empresas estatais. A data inicial de lançamento corporativo foi 29 de julho de 2024, o que deve ter deixado pouco tempo para fazer “os melhores relógios do mundo” quando eles foram lançados em 27 de setembro de 2024. A proposta de Wyoming parece relacionada a mais do que apenas relógios Trump, mas também com o tênis e fragrâncias também.

O agente registrado estadual do vendedor de relógios é “Cloud Peak Law LLC”, com classificação ruim emadvogados.com. Listado como o “organizador” dos Melhores Relógios do Mundo estáAndré Pierce,com uma preponderância de avaliações do Yelp de uma estrela apontando paraWyomingLLCLadvogado. O título desse site é “Formando uma LLC em Wyoming”. Role para baixo até o longo aviso de isenção de responsabilidade, que começa com “WyomingLLCAttorney.com não é um escritório de advocacia e não fornece consultoria jurídica”. Mas o WyomingLLC Attorney compartilha seu endereço com TheBestWatchesonEarth, que anuncia fortemente no canal Fox News, com o presidente eleito como orgulhoso porta-voz. E“45calzado LLC”que vende tênis e fragrâncias Trump, também usa o mesmo endereço da Coffen Ave.

“Comprador, cuidado”, pois não há informações sobre as entidades que realmente fazem os relógios, os tênis e as fragrâncias. Suspeitamente, no site “GetTrumpWatches” e para um item de luxo, “WyomingLLC Attorney” não menciona o nome ou localização de sua divisão de fabricação. Antes de comprar, reserve algum “tempo Trump” para digerir a divulgação, que diz em parte: “Os relógios Trump não são projetados, fabricados, distribuídos ou vendidos por Donald J. Trump, pela Organização Trump ou por qualquer uma de suas respectivas afiliadas ou diretores .”

TheBestWatchesonEarth LLC “usa o nome, imagem e semelhança de ‘Trump’ de acordo com um contrato de licença que pode ser rescindido ou revogado de acordo com seus termos.”

Tradução: o presidente Trump não se importará se sua “pré-encomenda” custar US$ 799“Vigilância criptográfica do presidente Trump 47”Não chega conforme anunciado, pois como diz outro aviso: “As imagens apresentadas são meramente ilustrativas e podem não ser uma representação exata do produto.”

Esteja você satisfeito com sua compra ou não, saiba que Trump foi bem pago sob um contrato de licenciamento e que todos os produtos endossados ​​por Trump usam divulgações semelhantes. Por exemplo, a Bíblia Trump diz: “GodBlessTheUSABible.com usa o nome, imagem e semelhança de Donald J. Trump sob licença paga da CIC Ventures LLC…”

Curioso sobre aquela sagrada “licença paga” da CIC Ventures LLC? Dados Corporativos da Flóridaregistrar um localem West Palm Beach, Flórida. – coincidentemente, o endereço é o do Trump International Golf Club. A “pessoa autorizada” da CIC Ventures é John B. Marion IV, um advogado da Flórida cuja extensa biografia não menciona sua ligação com a empresa.

A “Rede de Compras da Casa Branca” de Trump continuará durante a sua presidência? Certamente, se os produtos geram caixa sem muitas consequências para os preços elevados, as críticas negativas ou conexões prováveis para a fabricação na China e na Índia.

Embora os produtos licenciados por Trump possam gerarmilhões de dólares,isso é uma mudança absurda em comparação com os fluxos de receita atuais e potenciais deA Organização Trumpsua plataforma de criptomoeda chamadaLiberdade financeira global –eGrupo de mídia e tecnologia de Trumpempresa pública proprietária da Truth Social, da qual o novo presidente detém 58,7 por cento.

Na sexta-feira passada, a organização Trump lançadoum compromisso ético voluntário para ajudar a evitar conflitos de interesses, que não especifica novas transações ou contratos com governos estrangeiros. No entanto, a equipe de Trump foialtamente criticadopor não abordar “possíveis novos contratos com empresas privadas estrangeiras” onde se pode ganhar muito dinheiro.

Alguém se importa que a marca e licença nacional ou internacional do presidente sejam indignas e degradantes para a nação? E quem impedirá Trump de monetizar a posição ainda mais do que antes?

Entretanto, legiões de fãs comprarão o que a “Home Shopping Network” de Trump está a vender. Os partidários do MAGA acreditam que isso torna a América grande.

Myra Adamsé um redator de opinião que fez parte da equipe criativa de duas campanhas presidenciais republicanas em 2004 e 2008.

