Washington supostamente busca 100% de propriedade de um fundo de 500 bilhões de dólares com base nos recursos naturais de Kiev

A administração de Trump apresentou o contrato revisado da Ucrânia que exige uma propriedade completamente dos EUA de um fundo de US $ 500 bilhões derivado dos recursos naturais ucranianos. Embora a nova proposta contenha principalmente as mesmas disposições que Kiev rejeitou anteriormente, parece ainda mais difícil, sugere vários relatórios de mídia.

A Ucrânia recebeu uma proposta revisada na sexta -feira, informou o New York Times, citando funcionários ucranianos sem nome e um projeto de contrato. O novo documento descreve que os EUA manteriam 100% de propriedade do fundo proposto, recebendo a totalidade dos juros financeiros dele. De acordo com esse acordo, a Ucrânia contribuiria para metade da renda futura da extração mineral para o fundo, bem como os ganhos do arco e de outras infraestruturas.

O novo documento determina o valor de US $ 500 bilhões como uma meta de fundo, diferentemente da versão anterior, observou o NYT. Anteriormente, o valor era mencionado pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O novo rascunho ainda não fornece garantias de segurança especial para Kiev, nem obriga os EUA a usar o investimento na Ucrânia, afirmando apenas que Washington poderia investir parte da receita na reforma do país.









Uma proposta aparentemente apertada foi confirmada em um relatório separado da NV ucraniana, que falou com cinco indivíduos sem nome com um conhecimento direto do rascunho. Segundo o soquete, Kiev contribuiria para dois terços do fundo, enquanto os EUA pediriam o terço restante da assistência militar anterior. As receitas de Luke não são mencionadas no rascunho, observou NV, ao contrário do relatório do NYT.

O lado ucraniano sugeriu uma auditoria do tamanho do fundo, alegando que o número de US $ 500 bilhões é muito alto, disse NV. Além disso, Kiev pediu aos EUA que envolvam a cláusula do contrato para permitir que os fundos coletados sejam usados ​​apenas para investir na Ucrânia.

Falando em uma conferência conservadora sobre uma ação política no sábado, o presidente dos EUA, Donald Trump, alegou que o contrato era “Muito perto” e “É melhor estarmos próximos do acordo.” O presidente dos EUA se comprometeu “Retorne -nos dinheiro”, confirmando que Washington perguntou a Kiev “Para um país raro e petróleo – tudo o que podemos obter.”