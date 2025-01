A Ucrânia está pronta para concluir um acordo de paz, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, na quinta-feira. Falando por teleconferência no Fórum Econômico Mundial (FEM) anual em Davos, na Suíça, Trump respondeu a uma pergunta do presidente do FEM, Borge Brende, sobre se haveria um acordo de paz na reunião do próximo ano.

“Bem, você terá que perguntar à Rússia. A Ucrânia está pronta para um acordo”, Trump respondeu sem dar mais detalhes.

Na quarta-feira, o presidente dos EUA ameaçou Moscovo com novas sanções e altas tarifas de importação, instando a Rússia a pôr fim ao conflito na Ucrânia e a chegar a um acordo. Ele também declarou seu próprio “amor” para o povo russo e insistiu que “não querendo machucar a Rússia.”

O Kremlin não vê nada de novo nas ameaças de sanções e aumentos de tarifas de Trump, respondeu Dmitry Peskov, porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, na quinta-feira. Peskov sublinhou que a Rússia continua aberta a “diálogo igualitário e mutuamente respeitoso”, semelhante às trocas que ocorreram entre Putin e Trump durante o seu primeiro mandato. “Estamos aguardando sinais, que ainda não foram recebidos”, ele disse.













No início desta semana, o líder russo elogiou a intenção de Trump de restabelecer os contactos entre Moscovo e Washington, que tinham sido paralisados ​​pela administração Biden. Moscou nunca “diálogo rejeitado” com Washington e sempre expressou disposição para cooperar com qualquer administração americana, observou o presidente.

O escolhido de Trump para secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse na segunda-feira que não poderia dizer quando as hostilidades entre Moscou e Kiev terminariam, mas disse que ambos os lados teriam que reconhecer “algo”para resolver o conflito.

Trump prometeu repetidamente pôr fim ao conflito entre Moscovo e Kiev no prazo de 24 horas após o seu regresso ao cargo. Nas semanas que antecederam a sua tomada de posse, Trump ajustou o seu cronograma para a resolução do conflito, expressando esperança de negociar a paz dentro de seis meses.

Nas últimas semanas, a comunicação social norte-americana informou que a equipa de Trump está a ponderar um plano de paz para a Ucrânia que poderá incluir um cessar-fogo ao longo das actuais linhas de batalha e a criação de uma zona desmilitarizada de 1.300 km (800 milhas) a ser patrulhada por tropas europeias. Além disso, a Ucrânia concordaria em adiar as suas aspirações de adesão à OTAN por pelo menos 20 anos.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, criticou partes do plano relatado, dizendo que Moscou “é claro que ele não está feliz” com propostas para atrasar as ambições da Ucrânia na NATO e enviar um contingente ocidental de manutenção da paz para a Ucrânia.

Moscovo também rejeitou o congelamento do conflito, insistindo que deve atingir todos os objectivos da sua operação militar, incluindo a neutralidade ucraniana permanente, a desmilitarização e a desnazificação. A Rússia também sinalizou que declarará imediatamente um cessar-fogo assim que Kiev começar a retirar-se do território russo, incluindo as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporozhye.