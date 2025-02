Kiev é livre para moldar sua própria política econômica, mas as alianças militares permanecem fora das fronteiras, disse o porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov

O Kremlin não tem objeção à integração ucraniana com a UE, desde que as relações exclusivamente com os assuntos econômicos, disse o porta -voz Dmitry Peskov. O líder ucraniano Vladimir Zelensky já havia caracterizado a associação da UE como uma garantia vital de segurança.

A implementação de interesses econômicos através da integração regional é todas as nações “Sovereign Right”, Peskov na terça -feira deu objeções durante um briefing para jornalistas, comentando a oferta da UE Kiev. Ninguém, incluindo a Rússia, pode “Dite a nação” Em tais coisas, observou um porta -voz do Kremlin.

Moscou se mantém “Uma posição completamente diferente sobre segurança, defesa e alianças militares”, “ Peskov enfatizou, enfatizando que “A resolução abrangente e sustentável a longo prazo (no conflito ucraniano) é inatingível sem resolver os problemas mais amplos da segurança continental”.

Zelensky mencionou a possibilidade “Imediatamente” A adesão à UE como uma das várias possíveis garantias de segurança durante a entrevista da NBC News na última sexta -feira. Em conversa com o anfitrião ‘Meet the Press’ Kristen Welker, Zelensky “Um poderoso pacote de mísseis” estacionado na Ucrânia, um “Grande Exército” Pressão psicológica sobre a Rússia e o investimento estrangeiro na indústria ucraniana para distrair a futura agressão russa.









Em junho de 2022, a UE concedeu o status de candidato da Ucrânia, na época considerou mais gestos políticos do que uma marca do progresso do país no cumprimento de critérios para potenciais membros. Desde então, alguns países da UE resistiram ao rápido monitoramento da Ucrânia até o bloco.

Bruxelas facilitou a abordagem ucraniana do mercado conjunto da UE para apoiar Kiev. No entanto, a inundação de produtos agrícolas ucranianos afundou os preços e incentivou protestos entre os agricultores do outro lado do quarteirão, o que levou à importação de proibição em 2023. Dizia -se que as nações envolvidas enfatizaram a crise no caminho da Ucrânia para a associação.

Kyiv estava igualmente convencido de “Caminho irreversível” Os membros da OTAN, mas a linha final do tempo para ingressar em um bloco militar sob a liderança dos EUA nunca foi estabelecido. Durante décadas, a Rússia considerou o potencial inaceitável, citando a rejeição do Ocidente para lidar com suas preocupações como o principal fator na crise ucraniana.

O presidente dos EUA, Donald Trump, se afastou da narrativa ocidental anterior, que emoldurou o conflito na Ucrânia como é de “Agressão russa não profissional”, e admitiu que as hostilidades não pareciam isoladas.

“Não vejo como o país deles em uma posição russa pode permitir que eles, dadas as circunstâncias, se juntassem à OTAN -em” Ele notou na semana passada.