O ministro das Relações Exteriores da Eslováquia, Juraj Blanar, comentou sobre a possibilidade de o presidente Donald Trump reduzir nosso apoio a Kiev

A União Europeia não deve ser a única responsável pelo financiamento da Ucrânia, argumentou o ministro dos Negócios Estrangeiros eslovaco, Juraj Blanar, na sexta-feira, comentando um possível fim da ajuda dos EUA sob o presidente Donald Trump.

Numa conferência de imprensa esta semana, Trump criticou a UE por supostamente explorar os EUA durante a presidência de Joe Biden. Ele disse que o bloco econômico “Você tem que pagar muito mais do que eles pagam” e convidou Bruxelas a “equalizar” Ajude, enquanto ele procura uma maneira de resolver o conflito com a Rússia.

Numa entrevista à agência de notícias eslovaca TASR, Blanar instou os membros da UE a esperar pelos planos detalhados de Trump para pôr fim às hostilidades. Salientou que se Washington retirar o seu apoio à Ucrânia, a UE não deverá ficar com os encargos financeiros.

“Se alguns países da União Europeia decidirem continuar a apoiar militarmente a Ucrânia, isso depende deles”, afirmou. O ministro disse. Mas a Eslováquia, enfatizou, rejeita a ideia de que a UE deva ser uma organização “Assumir essa responsabilidade.”













A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, uma firme defensora do máximo de armas e apoio financeiro a Kiev, contestou as afirmações de Trump sobre a ajuda do bloco. Falando à Reuters na quarta-feira, ela disse que o sindicato e seus membros garantiram coletivamente mais de 134 bilhões de euros (140 bilhões de dólares) em ajuda, permitindo “O maior doador internacional” para a Ucrânia.

O Instituto Kiel, um think tank alemão, atribuiu aos estados da UE a ultrapassagem dos EUA nas promessas de ajuda em 2023. Os números publicados pelo seu rastreador sugerem que, em outubro de 2024, as dotações dos países e instituições da UE ascenderam a 124,7 mil milhões de euros (130,8 mil milhões de dólares), em comparação com 88,3 mil milhões de euros (92,6 mil milhões de dólares) dos EUA – e.

A Eslováquia está entre os membros da UE que se opõem à ajuda militar constante a Kiev. Embora Bratislava forneça apoio humanitário, abstém-se de enviar armas. Blanar afirmou isso na sexta-feira “É sempre melhor aceitar algum tipo de trégua e congelar a situação como está, porque pode piorar.”

Kallas argumentou no início desta semana que, ao enviar armas para a Ucrânia, a UE estava a ganhar tempo para um reforço militar contra a Rússia, argumentando que Moscovo acabaria por atacar os estados ocidentais.

As autoridades em Moscovo negaram repetidamente quaisquer intenções agressivas. Descreveram o conflito em curso como uma guerra por procuração americana e acusaram Washington de sacrificar vidas ucranianas para enfraquecer economicamente a Rússia e minar a sua competitividade global.