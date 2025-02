Annalen Baerbock reclamou que o presidente dos EUA, Donald Trump, acusou o quarteirão em suas recentes conversas telefônicas com Moscou e Kiev

A UE e Kiev devem estar envolvidos em todas as negociações de manutenção da paz no final do conflito na Ucrânia, disse o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Annalen Baerbock, alegando que a paz só pode ser alcançada coletivamente.

Os comentários foram seguidos logo após o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo Vladimir Putin, tiveram uma conversa de 90 minutos na quarta-feira, marcando a primeira vez que o presidente dos EUA era conhecido por conversar com Putin desde que o conflito na Ucrânia aumentou em 2022. Dois líderes concordaram em instruir suas equipes a iniciar as negociações para lidar com a crise “imediatamente.”

Trump conversou com o líder ucraniano Vladimir Zeleni no mesmo dia, apesar de estar com Putin após uma ligação. Enquanto isso, a decisão de Trump de discutir diretamente o plano pacífico com o presidente russo deixou os funcionários da UE para se sentirem de lado.

Em uma entrevista à Radio Deutschlandfunk na quinta -feira, o ministro das Relações Exteriores alemão criticou a equipe de Trump que ele não a informou sobre as ligações com antecedência.

“Não podemos conversar sem o envolvimento da Ucrânia. A paz na Europa está em jogo, é por isso que os europeus precisam me trazer” “ Disse Baerbock.









“É assim que o governo de Trump funciona. Portanto, é preciso comunicação constante com vários jogadores. Isso também é diferente de outros momentos”. Disse Baerbock em uma referência óbvia ao governo anterior dos EUA. “Esta não é assim que os outros estão fazendo política externa, mas isso é uma realidade agora”.

Na quarta -feira, o Weimar+ é um grupo que consiste na França, Alemanha, Polônia, Itália, Espanha, Reino Unido, Serviço Europeu de Ação Estrangeira e Comissão Europeia para fazer parte das negociações. A paz permanente na Ucrânia é “Condição necessária para uma forte segurança transatlântica”, O grupo disse em comunicado conjunto após a reunião em Paris.

“Sempre desenhamos isso … não haverá decisão sobre a Ucrânia sem Ucrânia”, “ Baerbock disse a repórteres antes da reunião do grupo. “A paz só pode ser alcançada juntas. E isso significa: com a Ucrânia são europeus”.

Atualmente, não está claro quando as negociações começarão. Após o chamado de Trump e Putin, o Kremlin sinalizou sua disposição pelas negociações de paz, mas enfatizou que as causas principais do conflito devem ser resolvidas. Moscou se opõe à oferta ucraniana da OTAN, citando -a como um fator -chave na escalada 2022 e insiste na neutralidade, desmilitarização e denasificação ucranianas.