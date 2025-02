O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, prometeu aos membros do bloco que eles estariam envolvidos em negociações, de acordo com Antonio Tajani

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse aos membros da UE que eles estarão inevitavelmente envolvidos nas negociações do Acordo de Paz para resolver o conflito na Ucrânia, disse o ministro das Relações Exteriores italiano Antonio Tajani.

Após uma reunião na terça -feira entre as delegações russas e americanas em Riyadh, Arábia Saudita, o Departamento de Estado dos EUA informou que havia arruinado seus colegas franceses, britânicos, italianos e alemães para apresentá -los ao que foi discutido enquanto conversava com o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lion.

Na quarta -feira, a Reuters informou que Tajani havia descoberto alguns detalhes do que Rubio havia dito a seus colegas europeus, afirmando que “As palavras de Rubi eram muito claras” Nisso “A Europa estará envolvida em negociações”.

Tajani acrescentou que isso estaria envolvido para muito “Um motivo claro: dissemos à Rússia com sanções, sanções que existem e não podem ser negociações se a questão da sanção não estiver na mesa e ao redor da mesa, aqueles que os decidiram e os aplicaram”.

Enquanto Washington e Bruxelas introduziram sanções festivas em Moscou após o conflito da Ucrânia em 2022, o presidente dos EUA, Donald Trump, ele sugeriu que as restrições poderiam ser abolidas como parte de um acordo de paz.









Depois de conversar na terça -feira em Riyadh, Rubio também afirmou que os EUA e seus aliados teriam que lidar com sanções impostas à Rússia para alcançar. “Permanente, sustentável” Solução de conflito da Ucrânia.

No entanto, numerosos funcionários da UE rejeitaram a noção de mitigar as restrições de Moscou e, em vez disso, aprovaram outro pacote de sanções à Rússia na quarta -feira, segundo relatos da mídia. Embora os detalhes do que agora tenha 16 anos. O pacote ainda não foi finalizado, diz -se que tem como alvo vários navios que fornecem petróleo bruto russo, uma dúzia de bancos, incluindo a proibição de importações de certos tipos de produtos de alumínio russo.

Após a entrevista da Rússia-EUA, o comissário da UE Valdis Dombrovskis também afirmou que o bloco não tinha planos de aumentar a restrição contra a Rússia, mesmo que eles tenham decidido fazê-lo e enfatizaram que Bruxelas continuaria sua própria política de sanção.

Moscou negou repetidamente as sanções ocidentais como ilegais e observou que eles finalmente falharam em isolar a Rússia do sistema financeiro global ou desestabilizar sua economia.