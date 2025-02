A última carga de Kim Sae Ron antes que ele morra, faça uma mensagem para a lua -moonbin tardia

Coréia do Sul, Viva – A triste notícia veio da atriz Kim Sae Ron, que foi encontrada morta em 16 de fevereiro de 2025, na Coréia do Sul. A atriz foi encontrada sem vida em sua residência localizada em Seongdong-gu, Seul. A polícia de Seúl Seongdong disse que a atriz morreu aos 25 anos de idade.

Algum tempo depois, as atividades de Kim Sae Ron não foram expostas ao público. No entanto, a última atividade das redes sociais da atriz Kim Sae Ron antes de sua morte foi uma publicação de aniversário para o falecido membro da Astro, Moonbin.

Laning Star News Korea, no dia 26 do mês passado, Kim Sae Ron enviou uma foto com Moonbin em sua história do Instagram, acompanhada por uma mensagem de saudação de aniversário

“HBD (Happy Day of Birth)”, escreveu Kim Sae Ron, informou no domingo, 16 de fevereiro de 2025.



A mensagem foi abandonada para comemorar o aniversário de Moonbin, que morreu em 19 de abril de 2023.

Além disso, Kim Sae Ron transformou sua foto de perfil em uma semente de dente de leão para comemorar a figura de Moonbin. A foto de semente de dente -de -leão é a última foto carregada por Moonbin no canal oficial de mídia social do Astro. Moonbin também acrescentou o significado das sementes das flores do dente do leão que podem se estender amplamente ao vento. Ele descreveu a flor de dente leão como uma cócegas macias para que as pessoas valiosas saibam que a primavera chegou.

Infelizmente, porém, a posição de comemoração de Moonbin se tornou a última atividade das redes sociais Kim Sae Ron. Segundo a polícia de Seul, Seongdong, no dia 16, Kim Sae-Ron certamente morreu em sua casa em Seong-gu, Seul.

Mesmo quando Kim Sae Ron estava em um período de auto -reflexão depois de causar uma direção sombria, ele secretamente se lembrou de Moonbin.

Ambos estão realmente próximos não apenas porque trabalham juntos na mesma agência, a saber, Fantagio no passado, mas também apareceram juntos no drama da web ‘para continuar’. Em particular, Kim Sae Ron mostrou seu carinho durante a entrevista com Moonbin, dizendo que Moonbin era seu melhor amigo desde que ele era muito jovem.

A amizade dos dois que não pode ser completamente estabelecida traz uma dor profunda para seus fãs. Enquanto isso, a causa da morte de Kim Sae Ron não foi revelada. Um policial disse que não havia sinais de atividade criminosa, como sinais de infiltração externa à residência da atriz. Mas a polícia ainda está investigando o estado exato da morte.