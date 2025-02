A união de um roubo de moradia de luxo em Deliserdang foi preso, 1 suspeito

Enquanto isso, viva – A polícia revelou o caso de uma união de assalto em casa de luxo entre a província. Um dos autores que foi preso foi uma demissão do TNI.

A equipe policial conjunta que conseguiu descobrir este caso do Departamento de Subdit III/Jatanras da investigação criminal geral da polícia regional de Sumatra North e da unidade de investigação criminal da polícia de Medan. O sindicato do autor invadiu uma casa de luxo no Complexo da Filha Cemara, CC 18 Block, Sampali Village, Percut Sei Tuan, Deliserdang Regnce.

Nesse caso, os policiais garantiram 7 autores, cada um com o provincial, AW (31), que era fã do TNI, morador da cidade de West Bandung, Java Ocidental. AH (30) residentes de Yakarta, RL (33) residentes de Yakarta.

Então, MJA (27), residentes de Simalungun Regency, North Sumatra, L (54) Moradores de Simalungun Regenty, North Sumatra, AAR (38) Kuningan Regency, Java Ocidental e AW (41) residentes da cidade de Bandar Lampung. Enquanto isso, um agressor chamado Sutrisno ainda está em caça.

A vítima ou proprietário nomeou Irfan (41). O incidente de roubo de luxo ocorreu na tarde de sexta -feira, 17 de janeiro de 2025 às 15:00 Wib.

 Ilustração fotográfica do suspeito .. Foto: I Instagram Metro Drugs

Ao receber o relatório, a polícia realizou a busca por Pekara (TKP) e caçou os autores.

Chefe de Relações Públicas da Polícia Regional de Sumatra del Norte, Kombes Pol.

Em seguida, os autores levaram um cofre em uma casa de luxo contendo dois certificados de propriedade da casa (SHM) da casa, 11 evidências da propriedade do celular Kendaraa (BPKB), ouro, diamantes, certidões de nascimento. Além disso, RP2 bilhões em dinheiro e outros valores também foram roubados.

“Para o incidente informado à delegacia de Medan Treng, com uma perda de cerca de 1 bilhão de RP”, disse Yudhi em entrevista coletiva em Mako Polrestabes Medan, segunda -feira à tarde, 10 de fevereiro de 2025.

Ao desenvolver o caso, a equipe da polícia conjunta prendeu o sindicato dos autores na quarta -feira, 4 de fevereiro de 2025. Das mãos do suspeito, a polícia garantiu as evidências de 2 armas de fogo do tipo revólver, armas de fogo, penas, penas,

10 itens de munição 9 mm, 9 itens de munição de 5,5 mm e outros testes.

“O autor admitiu suas ações e desenvolveu evidências. O cofre encontrado no Regency of Simalungun”, disse Yudhi.

Yudhi explicou que o TNI AW estava desempenhando um papel em desfrutar dos resultados do Cemara Green TKP de Aar. Então, a AW também usou 1 arma de fogo, que foi comprada nos resultados da filha do cemara do TKP para realizar o assalto em Lampung.

“Se em Lampung ele (AW) como o ator principal. Se aqui (o complexo da filha Cemara), é um contêiner com crime”, disse Yudhi.

Além disso, os autores obtiveram Yudhi, armas de fogo ou SenPI foram obtidos ilegalmente em RP8,7 milhões. A polícia ainda está realizando uma investigação relacionada ao SenPI. “Senpi caseiro e cometeu o mesmo crime em vários lugares”, disse Yudhi.

Desde o reconhecimento dos autores, eles realizaram a ação das casas vazias de assalto na cidade de Pematangsintar, a Regency of Deliserdang, a cidade de Medan e vários lugares na ilha de Java.

Agora, os suspeitos, juntamente com as evidências, garantiram a Medan Polrestabes, para mais procedimentos legais.

“Por suas ações, os autores supostamente estavam no artigo 363 Khup, com a ameaça de 7 anos de prisão”, disse Yudhi.