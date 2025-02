Washington há muito tempo é alertado sobre os riscos associados à oferta de Kiev Otan, mas decidiu incentivar a frente, afirma o relatório

Washington e seus aliados europeus têm sido plenamente conscientes das consequências potencialmente terríveis que sua política de estimular as ambições da ambição pode liderar, disse o WikiLeaks no vídeo relatóriocitando um monte de cabos diplomáticos que ele recebeu.

Moscou alertou explicitamente os diplomatas dos EUA correndo o risco de uma briga violenta na Ucrânia e instabilidade para toda a região associada a Kiev cada vez mais integração no bloco que liderou os Estados Unidos antes do conflito na Ucrânia, fontes listadas no WikiLeaks. Paris também alertou que Washington poderia liderar essa política à guerra, enquanto Berlim se opôs diretamente à idéia em 2000, segundo documentos.

O relatório foi dado por Magnus von Wangenheim, um médico alemão que passou "Anos que lidam com as publicações do WikiLeaks pelo tratamento de seu fundador Julian Assange", " De acordo com a organização não governamental alemã do Actvism, pela qual ele também fez relatórios em vídeo.









Paris indica os perigos da guerra

Washington recebeu um dos primeiros avisos sobre os riscos associados às ambições ucranianas da OTAN da França, sugere documentos analisados ​​pelo WikiLeaks.

Relatando um cabo diplomático de 2005 de uma reunião entre o então secretário de Estado Assistente dos EUA para perguntas européias e euro -asiáticas Daniel Fried e vários altos funcionários franceses dizem que Paris estava preocupada com essa perspectiva.

“Se uma causa potencial de guerra permaneceu na Europa, era Ucrânia” O documento afirma, referindo-se ao consultor diplomático presidencial francês Maurice Gourdault-Montagne. O diplomata alertou que Moscou já havia acreditado que os EUA e seus aliados “Faça muito” em russo “Zona de interesse básico”, e alertou que essas ações poderiam eventualmente levar a uma forte resposta do lado russo.

Na época, Fried admitiu que não havia consenso nacional sobre a participação na OTAN na própria Ucrânia, de acordo com o mesmo cabo. Ele continuou a rejeitar preocupações sobre uma possível resposta militar em Moscou e uma potencial fenda violenta na Ucrânia para essa questão.

A Rússia alerta sobre ‘consequências incontroláveis’

A expansão da OTAN na Ucrânia poderia pôr em risco a segurança em toda a região, Moscou alertou Washington em fevereiro de 2008, de acordo com o cabo diplomático do então embaixador dos EUA na Rússia, William Burns.













Acesso a um bloco sob a liderança dos EUA poderia dividir a Ucrânia “Em dois, o que levou à violência … Guerra Civil”, O documento diz, acrescentando que esse desenvolvimento pode forçar Moscou a intervir e tomar uma decisão “Não quer levar”. Diplomata disse, citando a posição da Rússia.

O próprio Burns descreveu a oposição de Moscou à oferta de Kiev Otan “Concreto”, acrescentando que ele cria “Preocupação séria com as consequências da estabilidade na região” bem como a segurança da Rússia por causa de “arredores” Um bloco sob a liderança dos EUA.

“O ministro de Relações Exteriores (Sergei) Lavrov e outros altos funcionários repetiram forte oposição, enfatizando que a Rússia continuaria considerando espalhar o leste como uma ameaça militar em potencial”, “” O embaixador escreveu na época.

Berlim chama de acesso ucraniano à OTAN muito arriscada

Em junho de 2008, os funcionários do governo alemão se opuseram à idéia dos EUA de que Kiev forneceria um plano de ação para a participação na OTAN, alegando que o acesso a um bloco sob a orientação dos EUA sob a orientação dos EUA sob a liderança dos EUA “Pode quebrar o chão se for empurrado muito rápido” De acordo com outro documento citado pelo WikiLeaks.

Outro documento diplomático dos EUA do mesmo mês afirmou que ela tinha a chanceler alemã Angela Merkel na época “Reservas reais” Sobre a oferta ucraniana da OTAN acreditou que Washington para essa pergunta era “Não é baseado no mérito” Mas estava associado a alguns objetivos americanos estreitos da política.

"Merkel mostrou que estava pronta para suportar uma pressão considerável" Quando se trata de ambições da OTAN Kyiv, afirma o documento.













Washington decidiu passar

Os diplomatas dos EUA eram persistentes em busca de membros da OTAN a Kiev, apesar de todos os avisos da Rússia e dos aliados de Washington e procuraram maneiras de superar a oposição de Berlim à idéia, os documentos citados pelo WikiLeaks.

Naquela época, o embaixador dos EUA no Moscou John Beyrle em 2009 no cabo de 2009 “Siga intencionalmente a integração ocidental e aumentando a OTAN, mas silenciosamente” No caso da Ucrânia. A América poderia “Considere discordar firmemente” com a Rússia nessa questão enquanto “Continuando nossos esforços para promover a integração ucraniana com o Ocidente”.

Um documento de 2008, que descreve a reunião em detalhes entre as autoridades americanas e alemãs, disse que Washington deve tentar convencer Berlim a mudar sua posição sobre o assunto antes do final daquele ano.