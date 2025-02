A USAID está ameaçada de ser fechada por Donald Trump

Washington, vivo – A Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos (USAID), ameaçou fechar. Isso foi transmitido pelo consultor de bilhões de dólares do governo Trump, bem como pelo CEO da Tesla, Elon Musk.

Na segunda -feira de manhã, em 3 de fevereiro de 2025, Musk fez uma sessão direta em X Spaces e disse que falou em detalhes sobre a USAID com o presidente.

“Ele concordou que tínhamos que fechá -lo”, disse Musk, citado de AP.

“É claro que não é uma maçã com vermes. O que temos é apenas uma bola de minhoca. Basicamente, você precisa se livrar de tudo. Isso não pode ser consertado. Vamos fechá -la”, acrescentou.

Os comentários de Musk surgiram depois que o governo colocou dois chefes de alta segurança na USAID à esquerda, depois que eles se recusaram a apresentar material secreto na área proibida à equipe de inspeção do governo da Musk.

Os membros do Departamento de Eficiência do Governo Musk, conhecido como Doge, finalmente conseguiram obter acesso à informação, no sábado, 1º de fevereiro de 2025, que incluía relatórios de inteligência.

A equipe do Dux Musk não possui uma licença de segurança suficientemente alta para acessar as informações, para que dois funcionários de segurança da USAID, a saber, John Voorhees e Vice -Brian McGill estão convencidos de que são legalmente obrigados a rejeitar o acesso.

Musk no domingo respondeu à publicação de X sobre as notícias dizendo: “A USAID é uma organização criminosa. É hora de morrer”.

Ele continuou com publicações adicionais sobre a instituição de ajuda.

Kate Miller, que serviu no Conselho Consultivo para Doge, disse em uma publicação separada que nenhum material secreto foi acessado sem permissão de segurança adequada.

Isso acontece um dia após o DUX realizar operações semelhantes no Ministério das Finanças, ao obter acesso a informações confidenciais, incluindo o cliente social e o sistema de pagamento do Medicare.

O Washington Post informou que um alto funcionário do departamento de Finanças renunciou porque a equipe de almíscar acessou informações confidenciais.

Musk formou um dux trabalhando com o governo de Trump para encontrar maneiras de demitir trabalhadores federais, reduzir o programa e reduzir os regulamentos federais.

A USAID, cujo site desapareceu aos sábados sem explicação, tornou -se uma das instituições federais que foram mais atacadas pelo governo de Trump para aumentar ações difíceis contra o governo federal e muitos de seus programas.

“Foi dirigido por um grupo de loucos radicais. E nós os eliminamos”, disse Trump a repórteres sobre a USAID na noite da noite, em 2 de fevereiro de 2025.

O governo Trump e o ministro das Relações Exteriores, Marco Rubio, impuseram o congelamento de ajuda externa que nunca aconteceu antes, o que fechou a maior parte dos programas humanitários, de desenvolvimento e segurança da USAID em todo o mundo, o que forçou milhares de organizações a transportar as organizações a transportar Demissões e liderança ordenada e liderança institucional pessoal em Washington.

Até agora, os Estados Unidos eram o maior doador de assistência humanitária do mundo, com a USAID administrando bilhões de dólares na forma de assistência humanitária, desenvolvimento e segurança em mais de 100 países.

Peter Marocco, um cargo político que retorna do primeiro departamento de Trump, era líder na defesa do fechamento.

 Elon Musk dá saudações nazistas (Doc: X) Foto: Viva.co.id/natania longdong

Os funcionários da USAID disseram que estavam convencidos de que estranhos de instituições com crachás visitantes que pediram aos funcionários da sede de Washington eram membros da equipe de Musk de cachorro.

A senadora democrata Elizabeth Warren disse em uma posição no domingo que Trump permitiu que Musk acesse as informações pessoais das pessoas e feche o financiamento do governo.

“Devemos fazer todo o nosso poder para lutar e proteger as pessoas do perigo”, disse o senador Massachusetts, sem dar detalhes.