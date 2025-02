Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) Elona Musk supostamente revisou os sistemas de agências na semana passada

O presidente dos EUA, Donald Trump, atacou a liderança da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), alegando que a organização era mal gerenciada “Madmen radical.” As críticas ocorreram depois que os dois principais oficiais de segurança da USAID foram embora depois de tentar impedir que o Ministério do Ministério do Governo (DOGE) acesse seus sistemas.

A USAID é uma organização encarregada de promover interesses americanos no exterior através de várias formas de assistência a governos estrangeiros e instituições internacionais.

Perguntado no domingo na agência, Trump disse que “Ele foi guiado por um monte de puxadores radicais e nós os puxamos para fora, e então tomaremos uma decisão”. em seu futuro.

O comentário chegou aos relatos de que os representantes do Doge Musk se juntaram à sede da USAID em Washington DC na semana passada. No fim de semana, o site oficial da USAID saiu da rede e sua conta X desapareceu no meio de um relatório de que a Casa Branca considerava a fusão da agência para o Departamento de Estado.

Na segunda -feira, Musk revelou que conversou com Trump, o que “Acordado” que a USAID deveria ser extinta.

Musk comentou durante o X Space Stream durante a noite no domingo na segunda -feira, onde falou sobre Doge. Disse que havia verificado repetidamente com Trump, perguntando, “Tem certeza?” O que o presidente confirmou “Então, nós excluímos.”













O CEO da Tesla e da SpaceX já acusou anteriormente a USAID por financiar pesquisas sobre biopupoljci, incluindo projetos que supostamente levaram ao aparecimento do coid-19, agência de marca A A. “Organização criminosa”.

Na sexta -feira, o Inspetor Doge recebeu acesso aos sistemas internos da USAID, incluindo seu site e bancos de dados importantes, para as notícias da ABC, fontes para introduzir esse problema.

Entre os sistemas que ele abordou, estavam aqueles que contêm relatos de programas passados ​​e atuais, bem como os usados ​​para monitorar dados de exigir dados e dados do Congresso para todos os programas da USAID em todo o mundo, de acordo com o ponto de venda.

O grupo também supostamente assumiu o controle do sistema de software que a USAID usou para monitorar e gerenciar o orçamento, as transações contábeis e financeiras da agência.

Dois oficiais de alta segurança da USAID foram tendidos em licença forçada depois de tentar impedir que a equipe do Doge se aproximasse de documentos classificados durante seus esforços para revisar as finanças da agência.

Na semana passada, cerca de 60 oficiais de alta carreira da USAIDS foram de licença administrativa. A ação seguida pela ordem executiva de Trump que lançou uma suspensão de 90 dias da maioria das assistências estrangeiras para realizar uma inspeção abrangente de consumo.