Sou uma vida de uma vida que representou a Pensilvânia no Congresso por quase 14 anos. Durante esse período, dirigi esforços para combater o terrorismo, fortalecer a competitividade econômica dos Estados Unidos em todo o mundo e apoiar uma estratégia de segurança muscular, mas humana. Acredito em uma América forte que lidera no cenário global. A PAX American beneficiou os Estados Unidos, nossos aliados, amigos e parceiros estratégicos desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Sinto -me forçado a falar contra os esforços que estão em andamento para desmantelar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Longe de ser um desperdício ou desnecessário, o modesto investimento de nosso país em assistência estrangeira é uma ferramenta crítica para promover a segurança americana, a prosperidade econômica e a liderança geopolítica. A extinção não apenas enfraqueceria nossa posição, mas também proporcionaria uma grande vitória à China, nosso maior concorrente estratégico.

Os Estados Unidos têm uma estratégia de segurança nacional focada em três pilares principais: diplomacia, defesa e desenvolvimento. O desenvolvimento é, com muito, o menos financiado dos três pilares. A destruição da USAID permitirá que os esforços de desenvolvimento caam amplamente nos departamentos estaduais e de defesa. Nenhum departamento será tão eficaz ou capaz de preencher este buraco em aberto

Além disso, deve -se declarar que algumas organizações que recebem USAID Fundos substanciais são cristãos evangélicos e católico. Eles oferecem apoio que salva vidas para as pessoas mais sem -teto e desesperadas deste planeta. As igrejas nos Estados Unidos acreditam que é uma parte essencial de sua missão de fé se comprometer internacionalmente para ajudar aqueles que sofrem e mais necessitados. Infelizmente, as pessoas morrerão devido a essa imprudência que deixa a Casa Branca e o departamento de eficiência do governo.

Dito isto, vamos primeiro fazer cálculos: a USAID representa uma pequena fração de gastos federais, mas oferece rendimentos superados. A ajuda externa é frequentemente pintada como uma despesa maciça, mas na realidade, representa menos de 1 % do orçamento federal. Eliminar isso não faria nada para abordar nossa dívida nacional, mas prejudicaria os interesses dos Estados Unidos no exterior.

O dinheiro gasto na USAID é um investimento eficaz em estabilidade, segurança e crescimento econômico. Obviamente, como qualquer agência ou departamento, existem dólares que não são bem gastos. É o papel do Congresso executar supervisão e abordar qualquer desperdício. Os críticos da USAID encontraram um Alguns milhões de dólares em despesas questionáveis em um orçamento multimilionário para justificar o fechamento da agência.

Ele O Pentágono tem um orçamento de US $ 800 bilhõesE posso garantir que haja desperdício lá, bem como em outros departamentos e agências de toda a empresa federal. Alguém sugeriria seriamente todo o Departamento de Defesa em nome dos resíduos ou gastos questionáveis?

Segundo, a USAID fortalece a segurança nacional dos EUA, promovendo a estabilidade. Estados fracos e fracassados ​​são áreas de reprodução para terrorismo, tráfico de drogas e migração em massa. Ao abordar as causas fundamentais da instabilidade, a USAID ajuda a prevenir a crise antes de exigir uma intervenção militar cara dos EUA.

O Pentágono entende bem. Ex -secretário de Defesa James Mattis Ele disse uma vez“Se o Departamento de Estado não financiar completamente, então eu preciso comprar mais munição.” Uma USAID bem -financiada ajuda a manter nossas tropas fora de perigo.

Terceiro, a USAID cria oportunidades econômicas para as empresas americanas. As campanhas anti-CAZORORES incluem compras diretas de agricultores americanos, e a assistência médica causa mais lucratividade da US Pharma. Muitos de nossos parceiros comerciais mais fortes hoje, incluindo a Coréia do Sul e Taiwan, já foram receptores para a ajuda externa americana e, desde então, eles se tornaram clientes que pagam. Enquanto apoia os empregos e empresas dos EUA hoje, a USAID também ajuda a aumentar futuras mercados importantes para as exportações dos EUA. Se deixarmos esse papel, a China tomará de bom grado nosso lugar.

Quarto, a USAID melhora a influência diplomática americana e o poder suave. A força militar sozinha não é suficiente para manter a liderança global. A USAID desenvolve boa vontade e fortalece alianças, o que facilita que os Estados Unidos moldam questões globais para que se alinhe aos nossos interesses. Quando os Estados Unidos remontam, adversários como China e Rússia preenchem o vazio, expandindo sua influência e minando a liderança dos EUA.

Quinto, a USAID apóia a segurança energética dos Estados Unidos e o acesso a recursos críticos. A economia global depende de mercados de energia estáveis ​​e cadeias de suprimentos confiáveis. A USAID desempenha uma função para garantir o gerenciamento responsável dos recursos e o desenvolvimento da infraestrutura nas principais regiões. Sem compromisso americano, a China ganha ainda mais alavancagem de indústrias críticas para nossa economia e segurança nacional.

Não devemos ter ilusões: o ataque à USAID é um sinal do que outros investimentos vitais nos Estados Unidos esperam no compromisso global. A USAID trabalha de mãos dadas com o Departamento de Defesa, o Departamento de Estado e o Departamento de Comércio. O enfraquecimento da USAID estabeleceria um precedente perigoso para reduzir outros investimentos internacionais importantes que mantêm os americanos seguros e prósperos.

O que é pior, esse ataque é uma usurpação atroz da autoridade do Congresso pelo poder executivo. O Congresso autorizou e financiou a USAID, e nenhum presidente ou Doge pode fechá -lo sem uma lei votada pelo Congresso. Hoje, é USAID sob a faca; Amanhã será outro departamento ou agência. O Congresso deve voltar e rapidamente para proteger suas prerrogativas e seu artigo um do poder da bolsa sob a Constituição dos Estados Unidos.

Os líderes chineses devem celebrar os últimos movimentos contra o desarmamento unilateral da USAID por Washington, particularmente na América Latina e na África Saraariana. Pequim está expandindo agressivamente sua influência por meio de sua própria iniciativa de cinto e estrada, usando empréstimos predadores para capturar países em dívidas e estender seu escopo geopolítico. Se os Estados Unidos se desconectarem, a China preencherá o vazio. A USAID fornece uma alternativa transparente e responsável que promove os valores dos EUA e neutraliza a crescente influência da China.

O fechamento da USAID seria um erro estratégico que enfraquece a posição global dos Estados Unidos. A um custo mínimo para os contribuintes, a USAID oferece benefícios reais estabilizando regiões frágeis, criando oportunidades econômicas para empresas americanas e fortalecendo a liderança dos Estados Unidos. Se os conservadores levam a sério a proteção dos interesses dos EUA e neutralizam a China, eles devem apoiar e reformar a USAID, não desmontá -la.

Charles W. Dent serviu no Congresso como republicano da Pensilvânia de 2005 a 2018.

