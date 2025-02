A UT continuará apoiando artesãos, diz o ministro do turismo

O ministro do Turismo K. Lakshminarayan, apresenta o prêmio “Pudu Kaivalam” para a família de Rajendiran Muthaiah

O governo continuará apoiando exposições manuais de artesanato, que são uma parte importante das atividades de promoção do turismo, disse o ministro do Turismo K. Lakshminaryanan no domingo.

Indo para a sessão de despedida de “Pudu Vasantham” artesanato Bazaar-2025, um evento de três dias organizado pelo Conselho de Pots de Crafts que ajudou os artesãos a mostrar seus produtos e a ganhar a renda era fornecer locais de vista às taxas subsidiadas.

O ministro apontou que o evento tinha uma variedade de produtos de mais de 40 artesãos de todo o país, além do Potoucher, sob o mesmo teto. Isso permitiu que os turistas não apenas comprassem memórias, mas também traziam para casa uma obra de arte em qualquer lugar do país, disse ele.

Mais tarde, ele apresentou o “prêmio Pudu Kaivalam – 2024” “a Rajendiran Muthaiah, fundador da TAS Crafts in Pots. O prêmio foi recebido pela família artesanal.

O ministro também distribuiu bolsas de estudo “Estudo para Hold”, instituído pelo PCCH, para que os estudantes artesanais adquiram habilidades.

Terracota Master Craftsman Vkmunusamy; Presidente do CCP Vidyaa Ramkumar e Secretário Honoráriosithara Gerdes; E o co-condutor de Intach, AUL, esteve presente no evento.