A verdadeira arte está em descobrir talentos: Samadani

Anamika P. do DGMMES College, Mampad, que ganhou o primeiro prêmio em Ottamthullal (categoria feminina) no festival cultural C-Zone da Universidade de Calicut na EMEA College of Arts and Sciences em Kondotty em Malappuram. | Crédito da foto: SAKEER HUSSAIN

O festival cultural C-Zone da Universidade de Calicut começou na terça-feira na EMEA College of Arts and Sciences em Kondotty em Malappuram. Na inauguração do festival, o deputado Abdussamad Samadani disse que a verdadeira arte reside em descobrir e cultivar os talentos e competências ocultos dos alunos.

Sneha K. e Sithara KT do DGMMES College, Mampad ganhou o primeiro prêmio em Mappilappattu. | Crédito da foto: Sakeer Hussain.

O vice-chanceler da Universidade de Calicut, P. Raveendran, presidiu a função. Lembrando ao público o poder transformador da arte para uni-los e inspirá-los, o Dr. Raveendran disse que o festival seria uma prova do talento e da dedicação dos estudantes.

Alunos do DGMMES College, Mampad, apresentando danças folclóricas. | Crédito da foto: SAKEER HUSSAIN

“A arte tem o poder de desafiar nossas suposições e nos inspirar a pensar de forma diferente. “Isso nos une em uma experiência compartilhada de beleza”, disse ele.

Prathibha Mangalath do MES College, Mampad, que ganhou o primeiro prêmio em Mohiniyattom. | Crédito da foto: SAKEER HUSSAIN

Mubashir PK, coordenador geral do festival, deu as boas-vindas ao encontro. Riyad AM, Chefe da Faculdade de Artes e Ciências da EMEA, Membros do Sindicato Rasheed Ahamed, CP Hamza, TJ Martin e Madhu Ramanattukara, Presidente do Sindicato Universitário Nitin Fatima, Secretário Geral Safwan P., Ex-Vice-Presidente do Sindicato Abdul Hameed, Membro do distrito panchayat Zareena Haseeb e o presidente do bloco Kondotty, K. Bindu, falaram.

V. Jayesh do NSS College, Manjeri, que ganhou o primeiro prêmio em dança folclórica (categoria masculina). | Crédito da foto: SAKEER HUSSAIN

Cerca de 4.232 estudantes de 138 universidades participam do festival de cinco dias.