A vida sexual da quarta temporada de meninas da universidade foi cancelada ou renovada?

A vida sexual das meninas da universidade Recentemente, ele concluiu sua terceira temporada, deixando os fãs ansiosos para saber se o programa receberá uma temporada 4. O popular drama de comédia adolescente, que fez sua estréia em 2021, concentra -se em quatro adolescentes que navegam pela vida como colegas de quarto da sala da universidade. Como a universidade e a idade adulta apresentam novos desafios, as meninas também exploram suas vidas sexuais no meio da agitação diária.

Aqui está tudo o que sabemos sobre se Max cancelou a vida sexual das universidades ou a renovou para a quarta temporada.

A vida sexual das meninas da universidade é renovada pela 4ª temporada por Max ou foi cancelada?

A vida sexual das meninas da universidade ainda não foi cancelada. No entanto, também houve notícias de reforma.

Embora Max ainda não leve em consideração a vida sexual das universidades para mais uma temporada, parece provável que o programa retorne. Justin Noble, o showrunner da série, compartilhou recentemente seus pensamentos sobre o que a quarta temporada poderia trazer. Falar com TheWrapNoble falou sobre as emocionantes possibilidades que poderiam moldar o enredo para a próxima temporada. Tudo isso é graças ao final de Cliffhanger e às novas apresentações com as quais a terceira temporada atraiu sua cortina.

Em relação à quarta temporada, Noble disse: “Kimberly tem o cliffhanger desta temporada, ele acha que a escola o processará por danos à propriedade. Eu adoraria ver como isso acontece e se o personagem de Tig Notaro interpretaria isso se ele tivesse que ir em seu auxílio. Temos vários interesses amorosos que aparecem nesses dois episódios no final da terceira temporada, temos o fechamento de algumas portas e coisas extracurriculares e escolares diferentes, para que haja muito impulso em uma temporada 4, e muitas maneiras de nós podem deixar “

Noble também mencionou que ele, Mindy Kaling. Portanto, podemos especular que existe uma grande possibilidade de que a vida sexual das meninas da universidade retorne na 4ª temporada.

Mas os fãs terão que esperar por um anúncio oficial do Max.