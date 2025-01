A vila de narcóticos em Lombok foi invadida pelo TNI-Polri, 25 pessoas foram presas

LOMOMO, LIVE – Até 25 pessoas foram presas em um ataque em uma vila propensa a tráfico de drogas na vila de Beleka Daye, no Distrito de East Praya, a Regencia Central de Lombok, quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

A prisão foi realizada por uma equipe conjunta da Polícia Regional da NTB, a Polícia Central Regional de Lombok e Central Lombok 1620 Kodim. Não está no meio do caminho, na operação diretamente dirigida pela polícia regional da Karo Ops NTB, a polícia regional de Dresarkoba NTB e o chefe da polícia central de Lombok.

Esta é uma grande incursão no NTB, que é direcionada diretamente para a vila, que geralmente é um local de transação de drogas em Lombok.

O chefe de relações públicas da polícia regional do NTB, o comissário sênior Pol Mohamad Kholid, disse sobre esse número que três pessoas estavam sujeitas a operação (a), enquanto outros 22 foram incluídos na categoria que não é.

 Ataques da vila de narcóticos no centro de Lombok (Satria) Foto: Viva.co.id/satria zulfikar (Mataram)

“Esta operação faz parte do nosso compromisso de erradicar a distribuição de narcóticos na região NTB.

Dos ataques em vários lugares, os policiais conseguiram garantir uma série de evidências na forma de narcóticos de metanfetamina com um peso total de mais de 28 gramas, dispositivos de sucção, escalas digitais, unidades de telefones eficazes e vários celulares.

Além disso, armas afiadas e rifles PCP também foram encontrados em vários lugares.

A primeira cena do crime em uma casa em Beleka II Hamlet, na cidade de Beleka Daye, os policiais garantiram sete supostos pessoas, incluindo uma que foi incluída na lista. A partir deste local, evidências garantidas de 4,28 gramas de metanfetamina, 11 unidades de telefones celulares Android, duas unidades de telefones celulares comuns, eficazes que equivale a Rp7.670.000, uma escala digital, seis ligchos a gás, quatro scop, quatro dispositivos de sucção ( Bongo Bong (Bongo Bong (Bongo Bong (Bongos (Bongos), alguns pacotes de clipes transparentes, dois tablets Samsung, 17 telefones Android, 17 telefones celulares comuns, uma câmera de canhão, um registro de veículo e uma unidade de motocicleta Red Honda PCX.

A segunda cena do crime, que também é encontrada em Beleka II Hamlet, cinco pessoas foram seguradas, incluindo uma que era o objetivo das operações. As evidências encontradas neste local incluem metanfetamina com um peso bruto de 20,12 gramas, RP7.065.000 em dinheiro, três escalas digitais, duas sacolas pequenas, uma caixa celular oposta, um caderno de transação, um clipe de plástico transparente, duas coincidências de gás, Três dispositivos de sucção (Bong), uma unidade de armas afiadas, seis telefones Android e uma carteira preta.

A terceira cena do crime, os policiais prenderam uma pessoa objetiva operacional. A partir deste local, ele encontrou um clipe de plástico que contém 2,65 gramas de metanfetamina, uma unidade de telefone celular, dois dispositivos de sucção (Bong), uma bolsa pequena e várias carteiras que contêm dinheiro com um total de cerca de Rp1.048.000.

A equipe conjunta também realizou ataques em várias escalas não suspeitas, dois dispositivos de sucção (Bong), um par de sapatos, uma luta de gás, uma faixa e 13 tubos de vidro. Outros suspeitos foram segurados com evidências na forma de 1,46 gramas de metanfetamina, RP445.000 em dinheiro, uma carteira marrom e um pacote de clipe vazio transparente. Enquanto isso, vários outros suspeitos também garantiram com sucesso nesta operação.

Mohamad Kholid disse que a polícia regional do NTB continuará desenvolvendo este caso.

“Ainda estamos investigando a participação dos autores e rastreando a rede de tráfico de drogas nessa região. Também convidamos o público a desempenhar um papel ativo na erradicação de drogas, fornecendo informações à polícia”, disse ele.

Este ataque mostra o compromisso policial na erradicação de narcóticos na região do NTB, especialmente em áreas conhecidas como povos propensos a aldeias. O processo legal para os supostos autores continuará a funcionar de acordo com os regulamentos aplicáveis.

“A polícia regional da NTB convida todas as pessoas a lutarem juntas com drogas para um futuro melhor”, disse ele.