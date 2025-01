A violência contra os dalits continua em uma terra que fala em justiça social há mais de seis décadas, diz governador

O governador de Tamil Nadu, RN Ravi, disse na segunda-feira que a violência contra os dalits aumentou na terra onde se fala de justiça social, dia e noite, nas últimas seis décadas.

O Governador fez essas observações durante sua participação no 202º aniversário de nascimento de São Vallalar, organizado pela Fundação Vallalarin Vivegam em Hosur.

Ravi disse: “Na terra de Vallalar lemos notícias sobre violência em nome da casta; Os dalits não estão autorizados a ir aos templos. Estou surpreso que isso esteja acontecendo na terra de Vallalar (Tamil Nadu), onde a política está o tempo todo. Samuga Neethi (justiça social). Nas últimas seis décadas, temos falado de justiça social enquanto a discriminação, a violência anti-Dalit e a violência relacionada com as castas continuam. Se o nosso povo, especialmente aqueles que falam muito sobre justiça social, tivesse seguido as suas próprias palavras ou se dedicado a Vallalar, as coisas teriam melhorado.”

Os ensinamentos de Vallalar deveriam ser levados a todos os povos do país e também ao exterior porque havia muita violência, desigualdade e sofrimento no mundo. “Essa deveria ser a missão e a visão de todo devoto de Vallalar e deveria ser ensinada em todas as escolas e universidades. Isto só torna o mundo um lugar mais seguro”, acrescentou o Governador.

Sri Math Vayusidtha Ramanuja Jeeyar, Maha Shri Shri Yukteshwar Swamigal e seguidores de San Vallalar participaram da função.