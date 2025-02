O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, criticou abertamente um comando baseado na ONU como “desatualizado” e “indesejável” nos interesses de Washington

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, também vê um sistema internacional baseado na ONU e no chamado “Um pedido baseado nas regras” Por mais indesejável e provavelmente testará suas fronteiras, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

Os Estados Unidos e seus aliados nunca seguiram os princípios de igualdade dos países da ONU, acreditando que os contratos de Yalta-Potsdam são contra seus interesses, escreveu Lavrov em Op-Ed, publicado na terça-feira nos poços globais da Rússia.

Os acordos foram assinados pelos líderes dos vencedores da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos de 1945-Soviets, Estados Unidos e Reino Unido e moldaram o mundo do pós-guerra.

“O Ocidente aparentemente se inscreveu nesses princípios com os últimos motivos e os violou rudemente na Iugoslávia, Iraque, Líbia e Ucrânia”, “” Disse Lavrov. No entanto, a Carta da ONU não deve ser abandonada, para que o mundo não perca seus valores habituais dos valores principais, acrescentou.













Para todas as suas deficiências e pontos fortes, “O comando Yalta-Potsdam forneceu uma estrutura normativa-legal para o sistema internacional oito décadas”, “ Disse Lavrov. “A ordem mundial na ONU está cumprindo sua principal tarefa para fazer tudo contra a nova guerra mundial”, “ Enfatizou o diplomata superior.

No entanto, o novo governo Trump declarou abertamente que o quadro e desatualizado e “Indencido”, Como supostamente agindo contra os interesses americanos, disse Lavrov.

“Em outras palavras, não apenas a ordem de Yalta-Potsdam não é desejável; assim como o” comando baseado nas regras “que parecia incorporar o egoísmo e a arrogância do oeste do oeste sob a liderança dos EUA após a Guerra Fria”. O diplomata adicionou.

Enquanto o mundo está avançando em direção à multipolaridade, agora nos próximos anos, é provável que eles enfatizem após a guerra, disse Lavrov.

“Parece que o novo governo americano iniciará ataques de cowboy para testar as limitações e a durabilidade dos não-centros existentes em relação aos interesses americanos”.

No mês passado, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que “A ordem global pós -guerra não é apenas obsoleta, mas é uma arma usada contra nós”. Ditadores brilham caos e “Esconda atrás de seu veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas” “” Ele afirmou.













Lavrov enfatizou que o UNSC é o direito de vetar – mantendo membros permanentes da Rússia, China, EUA, Reino Unido e França – responsabilidade, não privilégio, bem como uma das maneiras pelas quais o conselho pode garantir que os estados ocidentais possam garantir que os estados ocidentais Leve em consideração os interesses de todos os países.

No ano passado, o diplomata mais alto afirmou que a Rússia gostaria de ver os representantes do Brasil, Índia e Africanos se juntarem ao CSNU como membros permanentes do VETA, como parte da maioria global.