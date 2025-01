A virada final do episódio 1 de Paradise explicada por Sterling K. Brown e o Criador

Vencedor do Emmy e Oscar nomeado Sterling K. Brown Ele se encontrou com o criador disso somos nós, Dan Fogelman, para ParaísoUma série dramática de suspense e ficção científica de Hulu que gira em torno de um agente do Serviço Secreto encarregado da proteção de um ex -presidente dos Estados Unidos. O primeiro episódio da série estreou em Hulu e Disney+ dois dias antes da estréia programada de três episódios do programa, e seu fim está causando alvoroço entre os espectadores. Durante entrevistas recentes, Brown e Fogelman explicaram o grande rodar Naqueles últimos minutos de Episódio 1.

Sterling K. Brown e Dan Fogelman explicam o fim do episódio 1 do paraíso

No final do episódio, é indicado que o paraíso ocorre em um mundo pós-apocalíptico e que a “cidade” que os personagens habitam o episódio de estréia é um bunker. Além disso, o episódio implica que o personagem de Brown, Xavier Collins, poderia ser responsável pelo assassinato do presidente de James Marsden, Cal Bradford, porque ele aparentemente acredita que o outro homem causou a morte de sua esposa. Em entrevistas separadas com Variety, Brown e Fogelman, eles conversaram sobre o fim e o que os espectadores podem esperar nos próximos episódios.

Refletindo sobre os momentos finais do episódio 1 de Paradise, Brown observado Quão inesperado pode ser a grande revelação sobre o bunker. “Há aspersores ardentes, etc., e então você avança rapidamente até o final, você se aproxima e os aspersores liberam corantes, porque você precisa colorir a grama”, disse ele. “Os patos são uma parte que permaneceu do começo ao fim. E então você percebe, como ‘Oh, esse é o maldito show de Truman? Você está brincando? Essas pessoas estão em um bunker? Sua mente simplesmente diz: ‘Boom! Você me pegou de novo! E você não espera, certo?

Fogelman revelado Em sua entrevista com o meio de que havia dois mistérios no paraíso. Um gira em torno da grande conspiração sobre o que aconteceu no mundo além do bunker. Enquanto isso, o outro tem a ver com as circunstâncias que cercaram a morte da esposa de Xavier, o papel que Lime desempenhou nela e o assassinato de cal.

Fogelman declarou que os espectadores teriam “respostas para todas as perguntas sobre o mistério geral do mundo” no final do sétimo episódio. No entanto, eles terão que esperar até o episódio 8 para obter respostas para o segundo mistério.

Após o lançamento de três episódios em 28 de janeiro, os cinco episódios restantes do Paradise serão lançados semanalmente às terças -feiras em Hulu e Disney+.