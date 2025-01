A visão de um artista iraniano para um centro cultural anima um bairro rústico

Nas vielas sinuosas do sul do Irão, o artista Adel Yazdi decidiu transformar o seu antigo e rústico bairro num centro cultural e turístico através de pinturas vibrantes e rostos esculpidos em relevo.

Narenjestan, um bairro caracterizado por casas desabitadas e em ruínas, está localizado em Shiraz, uma cidade do sul famosa pela sua arquitetura histórica, jardins exuberantes e poetas reverenciados.

“A maioria das muralhas em ruínas da antiga Shiraz não tem valor histórico”, disse Yazdi, um artista de 40 anos com uma barba espessa e óculos que se dedicou à revitalização do Narenjestão.

Ao longo dos anos, Yazdi transformou as paredes do bairro, há muito negligenciadas, numa vívida tapeçaria visual “que conta as histórias das pessoas que vivem aqui”, disse ele.

Padrões arabescos e rostos em relevo esculpidos com detalhes intrincados e pintados em uma variedade de tons vivos de verdes, rosas, azuis e roxos agora adornam as paredes.

Com seus designs marcantes e cores vivas, a arte do Sr. Yazdi pode lembrar o surrealismo. É muitas vezes surpreendente e mostra um lado diferente da herança artística do Irão que vai além do foco convencional na arquitectura persa ou islâmica.

Sensação nas redes sociais

A obra de arte inclui o rosto de Scheherazade, disse Yazdi, referindo-se ao lendário narrador da coleção de contos populares “As Mil e Uma Noites”.

O trabalho de Yazdi se destaca em Shiraz, onde grafites e murais são raros e se tornaram uma sensação nas redes sociais e atração turística.

Um visitante, Mahdieh, descobriu os murais de Yazdi através do Instagram.

“Cheguei ontem a Shiraz… e era o primeiro lugar que queria visitar”, disse a mulher de 40 anos, que não quis revelar o seu apelido.

No final de um beco, Yazdi montou sua oficina em um prédio centenário com pequenas salas ao redor de um jardim sereno.

Ele também mora no prédio, de estilo arquitetônico tradicional persa.

Está repleto de artefatos e esculturas e lembra um armazém de museu. Destacam-se as réplicas das portas das mesquitas muçulmanas xiitas.

Para Maedah, um engenheiro de 30 anos, a casa de Yazdi lembra “outros locais históricos da cidade, como o Jardim Eram e o Mausoléu do Poeta Hafez”.

Yazdi disse que se inspirou no Centro Pompidou de Paris, um centro cultural que transformou o coração da capital francesa na década de 1970.

Ele espera que seus esforços possam transformar as vielas de Shiraz em um centro cultural ainda mais vibrante.

Em sua residência, os visitantes são particularmente atraídos pelo que Yazdi chama de “Sala dos Dedos”.

No interior, ele instalou cerca de 14 mil esculturas de dedos no teto, todas apontando para baixo.

“A sala é inspirada na lenda de um anjo que conta as gotas de chuva com milhares de dedos”, disse ele, referindo-se a uma fábula islâmica.

“Esses dedos existem para nos lembrar constantemente que o momento presente é precioso e que devemos aproveitá-lo.”