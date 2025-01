A vítima morreu de um incêndio em Los Angeles para ter 29 pessoas.

Los Angeles, vivo – O número de vítimas morreu devido a terríveis incêndios florestais no condado de Los Angeles este mês aumentou para 29 pessoas, com as últimas mortes relacionadas a incêndios em Palisades, de acordo com relatórios da mídia local na segunda -feira (1/27).

O incêndio das Palisadas, que começou em 7 de janeiro no meio do vento do extremo de Santa Ana, destruiu 6.837 casas e queimou uma área de 23.448 hectares, disse que o Departamento de Proteção Florestal e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Califórnia), de acordo com O que foi relatado pela NBC. Notícias.

Até segunda -feira, o incêndio havia sido controlado com sucesso até 95 %, de acordo com o relatório da mídia.

 Fogo em Los Angeles, Califórnia.

Outro incêndio florestal, Eaton Fire, também ocorreu em 7 de janeiro, atingiu Altadena e as cidades vizinhas.

Este incêndio queimou uma área de 14.021 hectares e destruiu 9.418 casas e edifícios.

As autoridades disseram que esse incêndio agora foi controlado para 98 %, de acordo com a NBC News.

A mídia também citou o chefe do Departamento de Bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, que chamou esse incêndio de “um dos desastres mais destrutivos da história de Los Angeles”.

Os moradores começaram a retornar à área anteriormente sob a ordem de evacuação, enquanto a investigação das causas dos dois incêndios ainda estava em andamento.

O incêndio de Palisades agora foi controlado em até 65 %, enquanto o Eaton Fire atinge 89 % do controle, de acordo com o sucesso do esforço de blecaute.

Na terça -feira de manhã, dois outros pequenos incêndios, que queimaram cumulativamente uma área de 123 hectares, na cidade de San Diego, cerca de 195 quilômetros a sudeste de Los Angeles, com um nível de controle de 50 % e 40 por cento, respectivamente. (Formiga)