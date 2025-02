A WHCA condena “inaceitável” que a Casa Branca proíbe AP da conferência de imprensa

A Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHA) condenou o governo Trump pela segunda vez na quinta -feira após a expulsão da Associated Press dos repórteres do presidente devido a uma decisão editorial.

“A decisão da Casa Branca de proibir os jornalistas associados a partir de hoje da associação, em comunicado.

“Deixe -me deixar claro: a Casa Branca está tentando reduzir as liberdades de imprensa consagradas em nossa Constituição e admitiu publicamente que está restringindo o acesso a eventos para punir uma mídia por não avançar na linguagem preferida do governo”.

A Associated Press disse que foi avisada sobre a remoção de terça -feira por um funcionário da Casa Branca que disse.

“Hoje, a Casa Branca nos informou que, se a AP não alinhasse seus padrões editoriais com a ordem executiva do presidente Donald Trump que conhecia o Golfo do México como o Golfo da América, a AP seria proibida de acessar um evento no Salão Oval. Esta tarde, o repórter da AP foi bloqueado para participar de uma empresa de ordem executiva ”, editora executiva Julie Pace ditado Após o incidente.

“É alarmante que o governo Trump pune a AP por seu jornalismo independente. Limite nosso acesso ao escritório oval com base no conteúdo do discurso de AP não apenas impede severamente o acesso do público a notícias independentes, mas também viola a Primeira Emenda.

A partida, que estabelece padrões editoriais para jornalismo e serve como um cabo para milhões de sites de notícias em todo o mundo, disse que a ordem de Trump só tem autoridade nos Estados Unidos. O México, assim como outros países e organizações internacionais, não precisam reconhecer a mudança de nome.

“O Golfo do México assumiu esse nome há mais de 400 anos. Associated Press irá se referir a ele por seu nome original enquanto reconhece o novo nome que Trump escolheu ”, escreveu Ap em seu guia emitido no final de janeiro.

“Como uma agência de notícias global que espalha notícias em todo o mundo, a AP deve garantir que os nomes de lugares e geografia sejam facilmente reconhecíveis para todos os públicos”.

Apesar da revogação, a qualquer momento por qualquer motivo.

O WHCA está agora pedindo ao governo Trump que “mude o curso” rotulando a Casa Branca “Ponto de Vieto”.

“A tentativa de censurar o governo de uma imprensa livre corre o risco de um efeito assustador sobre jornalistas que fazem seu trabalho sem medo ou favor em nome do povo dos EUA”, disse Daniels em seu comunicado.

“Esta é uma violação do livro não apenas da Primeira Emenda, mas também da Ordem Executiva do Presidente sobre Liberdade de Expressão e Censura Federal. Mais uma vez, chamamos a Casa Branca para reinvestir imediatamente o curso e restaurar o acesso aos jornalistas da AP.

Fonte