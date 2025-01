A WWE tem grandes planos de WrestleMania 41 para uma estrela superior, mas quem?

A estrada a WWE WrestleMania 41 Começou oficialmente neste fim de semana em WWE Royal Rumble 2025. O evento ocorreu em 1º de fevereiro de 2025 no icônico Lucas Oil Stadium em Indianapolis, Indiana. Os fãs já estão especulando sobre os possíveis vencedores de festas do Royal Rumble de homens e mulheres. Muitos esperam uma dramática e ação que prepare o cenário para a WrestleMania 41.

Para a partida masculina, os principais favoritos incluem John Cena, Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre e Jey.

Em meio a toda a emoção em torno do WWE Royal Rumble 2025, relatórios recentes revelaram que a WWE tem grandes planos para seu novo signatário, Penta el zero medo. A WWE espera que Zero Fear tenha um papel fundamental na partida do Royal Rumble e na WrestleMania 41 em Las Vegas em abril.

O relatório revela o Penta estabelecido para um papel importante na WWE WrestleMania 41

Relatórios recentes de Chris Featherstone no passe dos bastidores Ele revela que a WWE tem grandes planos para Penta. A WWE agendou Penta para uma performance impressionante no Royal Rumble of Men’s Party. O relatório também estabelece que continuará sendo fortemente empurrado, o que leva a um excelente lugar na WrestleMania 41.

Penta El Zero Fear estreou na edição de 13 de janeiro da WWE Raw, e a ex -estrela do AEW teve um grande impacto desde sua chegada. Atualmente, está envolvido em uma disputa com Chad Gable, que tenta dominar as artes de luta livre contra Penta.

No meio dessa rivalidade, o último episódio de Raw causou uma grande disputa para Penta. Desta vez, ele envolveu o campeão intercontinental da WWE, Bron Breakker. Isso poderia levar para uma partida do WrestleMania 41 entre eles? Só o tempo dirá.