A zagueira do Canadá Shea Theodore sofre uma lesão no pulso contra a Suécia

Shea Theodoreboneca ferida Durante a vitória extra da equipe do Canadá contra a Suécia no confronto das 4 nações, causou preocupação entre fãs e analistas igualmente. O afastamento abrupto da defesa dos Cavaleiros de Vegas no segundo período deixa o Canadá enfrentando desafios significativos no torneio.

Ele foi visto pela dor no banco antes de passar pelo túnel X -Ray. Ele chamou a lesão como um grande golpe para a equipe e comovente para o jogador.

Como Shea Theodore foi ferida?

Shea Theodore sofreu uma lesão no pulso direito durante a partida de abertura da equipe do Canadá contra a Suécia no confronto das 4 nações em 12 de fevereiro de 2025. A lesão ocorreu no início do segundo período em que Theodore foi derrotado nas articulações por Adrian Kempe , forçou -o a fazer isso. Deixe o jogo após apenas seis minutos de tempo de gelo.

Após a colisão, Theodore estava visivelmente com dor. Ele recebeu atenção médica imediata no banco antes de dirigir o túnel de raio X. jogador.

A ausência de Theodore deixa o Canadá com apenas seis defensores pelo restante do confronto das 4 nações. As regras do torneio evitam adicionar jogadores no meio da competição. Travis Sanheim, inicialmente um arranhão saudável contra a Suécia, intervirá em Theodore. A profundidade defensiva reduzida representa um desafio significativo para a linha azul do Canadá.

A lesão acrescentou tensão à defesa do Canadá. Cale Makar registrou mais de 28 minutos, enquanto Devon Toews jogou quase 26 na vitória extra contra a Suécia. O capitão Connor McDavid destacou o desafio de manter o alto desempenho com menos defensores, apontando o pedágio rápido do ritmo.

Adrian Kempe declarou que não estava ciente da lesão na época. O incidente levantou preocupações sobre a disponibilidade de Theodore para os próximos jogos da NHL de Cavaleiros de Ouro de Los Vegas. O Cooper Coach não forneceu uma linha do tempo específica para recuperação.