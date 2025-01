‘Aaayudevitham’, ou ‘The Goat Life’, entre os filmes indicados para Melhor Filme no 97º Oscar

A vida da cabra (aaayudevitham em Malayalam), dirigido pelo cineasta vencedor do Prêmio Nacional Blessy, foi selecionado entre os 207 longas-metragens elegíveis para a indicação de Melhor Filme em 97o Prêmios da Academia.

“Estamos entusiasmados em compartilhar isso aaayudevitham (A vida da cabrae) foi oficialmente selecionado para consideração na categoria de Melhor Filme no 97º Oscar. O período de votação das nomeações decorrerá de quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, a domingo, 12 de janeiro de 2025”, lê-se no comunicado emitido na terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

A vida da cabra Ele também foi indicado para Outstanding Achievement in Sound Editing e Foley Art na categoria “Feature International” no prestigioso 72º MPSE Golden Reel Awards. A cerimônia do Golden Reel Awards está marcada para domingo, 23 de fevereiro de 2025, em Los Angeles. “Estamos extremamente orgulhosos das conquistas da equipe e esperamos pelo melhor resultado”, disse o comunicado.

O renomado compositor musical A. R Rahman ganhou o Hollywood Music Media Awards 2024 em novembro pela música de fundo do filme na categoria Filme Independente.