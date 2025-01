Aadhaar, do cozinheiro de Belagavi, o registra como ‘não vivo’

O vice-comissário Mohammad Roshan ordenou uma investigação após uma denúncia da vítima. Ele também prometeu alterar todos os registros relevantes trabalhando com a Autoridade de Identificação Única da Índia (UIDAI). | Crédito da foto: Foto de estoque

Ganapati Kakatkar, um cozinheiro de Savgaon, no distrito de Belagavi, em Karnataka, queixou-se à administração distrital de que estava listado como “não vivo” em vários registros do governo e pediu às autoridades que retificassem o erro.

Em agosto de 2023, Kakatkar percebeu que não recebia mais benefícios do governo. O gerente da loja do preço justo da aldeia negou-lhe rações, as suas contas bancárias começaram a ser encerradas e o Departamento de Agricultura rejeitou pedidos de instalações para pequenos agricultores. O cartório informou que o software se recusou a registrar terrenos em seu nome.

Demorou um mês para Kakatkar perceber o que havia acontecido.

Uma senhora do escritório de Tahsildar notou que seu cartão Aadhaar o havia registrado como morto, disse ela aos repórteres em 7 de janeiro. Ele lembrou que um operador de entrada de dados no círculo de receitas havia inserido por engano seu número Aadhaar nos registros de seu avô, que havia falecido em 1975. “Isso foi feito em 2022. Mas ele não percebeu isso com antecedência suficiente para buscar a retificação. Uma carta que ele escreveu à UIDAI não foi aceite como pedido formal”, afirmou.

A queixa apresentada ao gabinete do Vice-Comissário dizia que todos os seus registos, incluindo registos estaduais e do governo central, registavam que ele já não estava vivo. Kakatkar procurou ajuda do DC para alterar os registros.

Ele disse que eles passaram meses tentando buscar ajuda de órgãos governamentais. Ele se aproximou do escritório do tahsildar, que não tinha ideia do que havia acontecido de errado. Uma carta enviada ao Governo Central não adiantou nada. Um pedido de RTI foi devolvido informando que o escritório do tahsildar não tinha registros relevantes para compartilhar.

O vice-comissário Mohammad Roshan ordenou uma investigação na sequência de uma queixa do Sr. Kakatkar. Ele também prometeu alterar todos os registros relevantes trabalhando com a Autoridade de Identificação Única da Índia (UIDAI).